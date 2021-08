Jorge Javier apunta a Gema López, Kiko Matamoros y Rosa Benito en su entrevista más explosiva

Gente

Jorge Javier Vázquez lleva más de un mes de vacaciones en algún destino desconocido y poco o nada se ha sabido sobre el presentador, salvando las sensuales fotografías que ha compartido a través de sus redes sociales. Tras un tiempo alejado del foco mediático, el catalán ha intervenido en ‘Sálvame’ a mediante una llamada telefónica, y lo ha hecho para anunciar lo que parece que será el bombazo de la temporada: una polémica entrevista en una conocida revista de corazón que verá la luz mañana y que promete poner el programa de La fábrica de la tela patas arriba.

Aunque de momento no se han dado a conocer muchos detalles, Carlota Corredera ha adelantado que Jorge Javier Vázquez se refiere en esa entrevista a Gema López, Kiko Matamoros y Rosa Benito, los tres nombres que aparecen en la portada de la revista. “Me interesa mucho lo que digas de Kiko Matamoros”, ha señalado la presentadora, a lo que el catalán ha respondido: “Yo no sé si a él le va a interesar tanto cuando lo lea”, dejando así entrever que no le dedica muy buenas palabras... Sobre Gema López, Jorge Javier se ha mostrado especialmente preocupado por cómo pueda reaccionar su compañera cuando lea lo que ha dicho sobre ella.

Por lo visto, el tema de la entrevista está relacionado con la polémica surgida a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco y el tratamiento que ‘Sálvame’ ha hecho sobre este asunto tan peliagudo. Todo apunta a que, a lo largo del reportaje, Jorge Javier Vázquez reflexionará sobre la necesidad de replantearse algunas dinámicas del formato para asegurar su continuidad en el tiempo, ahora que los rumores de que su final está cerca suenan con más fuerza que nunca.

“A mí, el día que me dijeron que ‘Aquí hay tomate acababa’, para mí fue un descanso. Pero ‘Sálvame’ me encanta, es el programa con el que más identificado me siento, así que creo que todos debemos trabajar juntos para que esto siga adelante y seguir haciendo feliz a la gente en sus casa”, ha declarado Jorge Javier Vázquez durante su llamada telefónica. ¿Qué bombas habrá soltado contra Gema López, Kiko Matamoros y Rosa Benito en su entrevista? Apenas quedan unas horas para descubrirlo...