Carlota Corredera se sincera sobre su posible marcha de ‘Sálvame’: “La cúpula decide”

Gente

Telecinco

‘Sálvame’ no atraviesa por su mejor momento. El polémico despido de Antonio Canales en pleno directo costó al programa miles de críticas, empezando por uno de sus propios colaboradores. Kiko Matamoros mostró su desacuerdo ante la decisión de los altos mandos del magacín vespertino de Telecinco, poniendo sobre la mesa una lamentable situación que, según él, se viene produciendo desde hace tiempo, a raíz de la emisión de la serie documental de la hija de ‘la más grande’.

“El problema no es Rocío Carrasco ni lo que ha contado Rocío Carrasco, sino cómo se ha tratado ese tema en este plató. Hay gente que le ha parecido mal y que no se ha dado la espalda. Si no somos conscientes de eso tenemos un problema como la copa de un pino”, espetó Kiko Matamoros en ‘Sálvame’. Además, el tertuliano también señaló a la presentadora, Carlota Corredera, al comentar que le pareció “poco democrático” cuando esta echó a Antonio Montero del plató tras llamar “mala madre” a la heredera universal de la Jurado.

“Nos tendríamos que haber ido todos en ese momento. No supe reaccionar. Creo que la obligación de todos era haber parado, haber reflexionado, haber dicho que nadie por dar una opinión libre se merece irse de este plató ni de ninguno. Se pueden confrontar las ideas y las opiniones sin necesidad de vejar ni atropellar a nadie”, reflexionó el colaborador.

Kiko Matamoros, defraudado con 'Sálvame'

A raíz de esta polémica, son muchas las voces que culpan a Carlota Corredera de la bajada de audiencia que en las últimas semanas ha experimentado ‘Sálvame’, un pensamiento que ha llevado a barajar la posibilidad de que la presentadora pudiera incluso ser despedida. Harta de rumores y especulaciones, la de Vigo por fin se ha pronunciado sobre cómo de real es el riesgo de que se quede sin trabajo. A juzgar por sus palabras, la conductora del espacio está la mar de tranquila...

“No temo que me puedan poner fuera del programa, ni los haters, ni las mareas deciden quién sigue o no presentando. Lo decide la cúpula y yo me siento absolutamente respaldada por ellos”, ha sentenciado Carlota Corredera ante la prensa, en Ávila, tras ser galardonada con un premio Alcazaba en la categoría de comunicación, reconociendo así su labor como presentadora. Les guste o no, parece que queda Carlota para rato...