Mila Ximénez y la última -y desgarradora- confesión de Jorge Javier tras su muerte: “Estuve a punto de dejarlo todo”

Han pasado casi tres semanas desde que vimos por última vez a Jorge Javier Vázquez en televisión. El veterano presentador disfruta de unas merecidas -y misteriosas- vacaciones antes de enfrentarse a su nuevo reto profesional, el reality ‘Secret Story’ que verá la luz el próximo mes de septiembre.

El catalán ha hecho una breve pausa para que su amiga, Terelu Campos, le entreviste en la ‘revista Lecturas’. En ella, Jorge Javier vuelve a abrir su corazón y desvela nuevos detalles sobre lo que ha supuesto para él la muerte de su querida Mila Ximénez: “Me sentía muy comprendido por ella y muy identificado en la manera de vivir sus miedos e inseguridades”, comienza diciendo.

Portada de la revista 'Lecturas'

El presentador ha querido recordar cómo fueron sus últimos momentos junto a ella: “Mila me hizo un gran favor dejándome despedir de ella. Salí de la habitación con un chute de vida. Es como si tuviera una foto fija de Mila en el cerebro. No se me va de la cabeza”, deslizó ante las preguntas de la hija de María Teresa Campos, quien concedió en su momento una exclusiva hablando sobre Mila, siendo esta muy criticada por ello.

Pero lo más duro de esta entrevista viene a continuación. Y es que Jorge Javier ha hecho una confesión que lleva a muchos a replantearse el grado de sufrimiento que el catalán vivió hace unos meses: “Con lo de Mila he estado cerca de dejarlo todo”. Cómo lo leen. Fue tal la crisis existencial que vivió Jorge que se planteó por momentos dejar su vida televisiva. Quizá porque no concebía enfrentarse cada día a ‘Sálvame’ sin la presencia de Mila, quien sin duda ha sido, es y será uno de los símbolos del programa de Telecinco.

Al final ha conseguido reunir las fuerzas necesarias para hacerle frente a su vida de antes, a su rutina al mando de ‘Sálvame’, programa al que quiere que vuelva Terelu Campos: “Me encantaría que volvieras otra vez. Veríamos otra Terelu. Ahora ya no aguantarías una avispa en los cojones”, concluye el presentador ante el silencio de la Campos.