El bikinazo de Ana Obregón, sin retoques, que incendia las redes

Sin filtros, sin retoques y totalmente transparente, así es como se muestra siempre Ana Obregón en redes sociales. Y es que después de un año muy difícil marcado por el fallecimiento de su hijo Aless y su madre, es habitual verla abriendo su corazón para todos sus seguidores de Instagram, la red social donde la presentadora ha encontrado un espacio donde compartir sus confesiones más íntimas y mostrarse tal cual ella es.

Esta vez, como no podía ser menos, se ha querido despedir de sus vacaciones en Mallorca y lo ha hecho con un posado en bikini que ha conseguido incendiar las redes. Con un bañador blanco que resalta su moreno veraniego y en una piscina con vistas al mar, demuestra una vez más que está estupenda; y es que ya sabemos que no hay verano si no hay posado de la Obregón.

“Últimos bañitos sin sol, sin retoques, sin maquillaje ni en la cara ni en el alma pero con tu luz infinita en mi corazón”, ha escrito la actriz acordándose de su hijo Aless Lequio fallecido hace año y medio.

Una publicación que ha recibido, además de los piropos de sus más de 815.000 seguidores, miles de mensajes de cariño de aquellos que la apoyan incondicionalmente.