Isa Pantoja estalla en redes cuando le preguntan por un acercamiento con Isabel Pantoja

Gente

Isa Pantoja ha realizado una ronda de preguntas en Instagram y sus seguidores no han obviado la pregunta más esperaa: ¿Has tenido un acercamiento con tu madre?”. Isa se ha enfadado y mucho. “No sé en qué idioma decir que yo estoy aquí para ella”, ha asegurado la hija de la tonadillera que ha insistido en que es algo que ha repetido “tanto públicamente como en privado”. Y es verdad.

“Ahora solo queda esperar a que las cosas se calmen, aunque yo no tenga nada que ver”, responde, en clara referencia a que el problema familiar parte del distanciamiento entre su madre y su hermano, Kiko Rivera. “No es que yo no quiera ir o que prohiba a mi Albertito ir”, añade sobre volver a Cantora pues aun Isabel Pantoja no ha cumplido la promesa que le hizo de recoger al niño de Isa en el colegio y pasar la tarde juntos.

“Estoy cansada de que me estén cuestionando. Que nadie me venga a decir lo contrario porque ese libro no lo escribí yo”, ha concluido Isa Pantoja con un golpe en la mesa.