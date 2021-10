El proyecto rural de Patricia Rato y su novio Javier Moro

Gente

Nueva vida

Desde que se separara de José Antonio Ruiz «Espartaco» (59), Patricia Rato (52), ha llevado una discreta vida. Ha intentado no acaparar protagonismo y son contadísimas sus apariciones públicas, siempre ligadas a acontecimientos que tienen que ver con sus hijos o celebraciones de bodas de amigos o familiares. Patricia Rato protagonizó una de las historias de amor más mediáticas que tuvo su inicio en 1989, cuando conoció a uno de los toreros más conocidos y con mejor cartel. Espartaco era una de las indiscutibles figuras del toreo cuando conoció casualmente a Patricia Rato, hija del banquero y dueño de la cadena Rato, Ramón Rato y sobrina del que fuera ministro, Rodrigo Rato. La familia de Patricia, de las de rancio abolengo, fue reacia a la relación, a pesar de que Espartaco acaparara una fortuna nada desdeñable. Patricia se empeñó en hacer caso de su corazón y cambió el lujo y las comodidades de la capital para trasladarse y adaptarse a la ruda vida del campo. La pareja se casó en secreto en la madrugada del 8 de junio de 1991 en la capilla de Nuestra señora de Loreto. Siete meses más tarde nacería Alejandra, la mayor de sus hijos. Isabela vino al mundo en 1994, y el pequeño, Juan, en 2002. La familia de Patricia Rato poco a poco fueron aceptando la relación gracias al cariño de los nietos y a la férrea relación. Sin embargo, el cuento de amor no acabó bien, y en 2010 Patricia Rato y Espartaco pusieron fin a su matrimonio. En el mismo año firmaron el divorcio.

Patricia no quiso hacer un escándalo de la ruptura. Llevó una vida discreta intentando no acaparar titulares de Prensa. Llevó en silencio el dolor de la ruptura y se apoyó en un conocido, el empresario manchego Javier Moro Peralta, ocho años mayor que ella, que fue su paño de lágrimas en los meses posteriores a su separación. Curiosamente, Patricia había conocido a Javier en una cacería gracias a Espartaco. El empresario separado de la madre de sus dos hijos, mantenía entonces una relación con otra mujer pero la dejó para estar al lado de Patricia Rato. Tras más de una década juntos, muchos han sido los rumores que los unían en matrimonio. Sin embargo, Patricia y Javier, han preferido mantenerse juntos sin tener que unirse en matrimonio. No obstante han querido unir sus esfuerzos y su pasión en un sueño empresarial, constatando que piensan en un futuro juntos. Javier Moro era el dueño de una de las fábricas de harina y pasta más importantes del sector. El negocio familiar, creado por sus antepasados fue vendido por Javier para dedicar su tiempo a un proyecto con su pareja. Patricia Rato y Javier Moro son los dueños de una preciosa y lujosa cara Rural en las afueras de Talavera de la Reina.

La casa rural «El Sauco», en el término municipal de Las Herencias, es un antiguo cigarral reformado con exquisito gusto y transformado en un lujoso hotel de campo con todas las comodidades posibles. La estancia con capacidad para diez personas se alquila por 1.300 euros el fin de semana y 3.500, la semana. Habitaciones de ensueño, estancias amplias y decoradas respetando la cultura manchega, pero con suntuoso gusto cuenta con piscina, campo de pádel, amplios jardines y la posibilidad de jugar al golf, practicar equitación o deportes náuticos en las proximidades de la espectacular estancia. Patricia Rato y Javier Moro pasan casi todo el tiempo en Talavera de la Reina supervisando el buen desarrollo del negocio hostelero que miman y cuidan con denodado esmero. En la página web de la casa rural especifican que no se alquila para fiestas ni despedidas de soltero. La estancia era propiedad de Javier Moro, pero necesitó una profunda y cara reforma para adecuarla como estancia rural. Patricia y Javier contrataron a una prestigiosa empresa de decoración para conseguir una bellísima y acogedora mansión rodeada por una frondosa arboleda que impide las miradas indiscretas. Desde que echó a andar el negocio hostelero de la pareja, ha estado prácticamente ocupado. Es complicado reservar una fecha dada la demanda de adineradas familias que hacen del boca a boca la mejor y más eficaz publicidad. La espectacular casa rural tiene casi todas las fechas cubiertas hasta final del presente año. Familias británicas y alemanas son sus principales ocupantes que buscan tranquilidad y poder disfrutar de un paisaje increíble, buena gastronomía y el reclamo de poder practicar la equitación, el golf o la caza.

Patricia Rato y Javier Moro son socios solidarios del negocio hostelero. La empresa, fundada en 2015, cuenta con un capital social de 352.000 euros. Patricia ha vuelto a la vida rural. Se ha convertido en una hacendosa y discreta hostelera. Ha vuelto a adaptar su vida para ser feliz con Javier Moro en su próspero negocio común.

Intervención en Madrid

Patricia Rato pasa casi todo su tiempo en Talavera de la Reina junto a Javier Moro. Ambos regentan, como socios, la lujosa casa rural «El Sauco». Patricia viaja a Madrid cada semana para realizar compras en la capital. Le gusta comprar alimentos en tiendas exclusivas de la capital y tras un día de estancia en su casa vuelve con el coche lleno a Talavera. Las apariciones públicas de la pareja son muy escasas. Desde la boda de la hija mayor de Patricia Rato, Alejandra, solo se había visto a Patricia y a Javier con motivo de la boda de unos amigos en Valladolid, en el mes de julio. Patricia Rato y Javier Moro han pasado un fin de semana juntos en Madrid por motivos médicos. Javier Moro se ha sometido a una intervención quirúrgica en la capital. El empresario manchego se ha sometió a una rinoplastia. Javier permaneció ingresado tan solo unas horas. Los días posteriores a la intervención permaneció en Madrid para supervisar el postoperatorio. Ambos pasearon por Madrid a pesar de que el empresario aún lucía un aparatoso vendaje para proteger la zona operada.