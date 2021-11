Gente

La crónica de Mariñas

De momento, y no es poco, solo cara a las fiestas y publicidad navideña. Por ahí se empieza. Pero ya es augurio, pronóstico y anticipo de que con Joaquín Prat se convertirán en la pareja del momento. Aportan algo nuevo a nuestros famosetes porque al menos Lara Álvarez tiene un físico y formación de la que carecen otras famosillas. Con 35 años que no aparenta, y tras mucha brega profesional, se ha colocado en el candelero. Solo le faltaba esta magnífica, próxima y situadora publicidad navideña para rematar el año de forma espléndida, bien pagada y esperanzadora. Sin duda la estupenda pareja se convertirá en imprescindible a partir de ahora porque aporta estilazo, modernidad y frescura. Ella –a la que ahora todos le preguntamos por su estado sentimental– mantiene la sonrisa, y tira balones fuera para no mentir ni comprometerse echando mano de invenciones, algo que tristemente abunda en el faranduleo. Sin embargo, aunque redescubre acaso añorante que «he vivido el amor muchísimo porque en mi vida personal hubo gente muy importante. De cada relación he aprendido algo», reconoce igual que no esconde sus llamativos y espectacular edad que nadie le echa.

Ahora no tiene compañero. «No necesito un hombre a mi lado para ser feliz», tras haber sido pareja de populares tan llamativos como Fernando Alonso, Sergio Ramos o Andrés Velencoso, auténticos prototipos de gancho y enganche masculino. Le gusta el hombre muy hombre. «Como mujer estoy muy tranquila y sin ansias, porque tengo la suerte de que el trabajo también es mi pasión».

Algo que comparte con María Teresa Campos que estos días se aposenta en su nueva y más pequeña casa tras haber podido quitarse de encima el casoplón que pensaba compartir con Bigote y que le costó sangre, sudor , lágrimas y muchísimo dinero. Quedamos a la espera de novedades, y acontecimientos porque intuyo que dará mucho que escribir, comentar o criticar. Nos lo ponen en bandeja como su estuviesen recién llegados, algo que incluso nos hace hasta malpensar.