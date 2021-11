Fernando Esteso, hospitalizado

Gente

Urgencias

Según publica la revista Semana, el actor Fernando Esteso ha sido hospitalizado en el hospital de la Fe de Valencia, debido a una insuficiencia respiratoria. Así lo confirma un amigo del cómico, quien asegura que su recuperación será lenta.

Imagen de 2011 de actor Fernando Esteso

No es la primera vez que presenta este mismo cuadro clínico. Esteso ya ha estado ingresado hace dos semanas por el mismo motivo. Su familia considera que su alta llegó antes de lo debido, una precipitada decisión que de nuevo le ha llevado a una clínica, esta vez por un tiempo indeterminado. SEMANA ha confirmado que el actor estaba muy ilusionado con los proyectos que tenía por delante para comienzos de año, no obstante, este contratiempo le obliga a parar y a centrarse en su salud. El próximo 5 de enero estrenaba una función junto a Arévalo en Zaragoza, aunque todavía se desconoce si podrá cumplir con las fechas previstas. Sus hijos Arancha y Fernando no se separan del cómico y desean que su padre vuelva a casa lo antes posible.