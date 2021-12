La actriz de “El Juego del Calamar”, Hoyeon Jung, preocupa a sus fans por su pérdida de peso

Ha sido una foto en particular la que ha despertado la preocupación entre los seguidores de la estrella coreana Hoyeon Jung, en donde se la ve en la Gala de Arte y Cine LACMA muy delgada.

De acuerdo a información recabada por JustJares, Hoyeon dijo para la revista Star Newa que mientras hacía promoción en Estados Unidos no tenía demasiado tiempo para comer. “Ni siquiera tenía tiempo para comer. Entonces perdió demasiado peso. Toda la ropa que solía quedarme bien cuando vine por primera vez aquí (Estados Unidos) ahora me queda demasiado holgada”.

Por otro lado, para The Hollywood Reporter señaló que: “Perdí seis libras en una semana cuando tuvo éxito. No podía comer, no era estrés, simplemente no conocía ese sentimiento. ¿Qué está pasando ahí fuera, quién soy yo? Me estaba perdiendo a mi misma”.

.Hace unos meses era una figura más o menos conocida en Corea del Sur; hoy cuenta con casi 24 millones de seguidores en Instagram y cada imagen que publica tiene una repercusión mundial.

La actriz y modelo subió hace pocos días un post con varias fotos en las que podemos verla con modelos de firmas como Louis Vuitton. En ellas, su extrema delgadez ha dejado preocupados a sus seguidores. Entre ellos, una seguidora le dice: «Te amaba en El juego del calamar. Creo que eres una actriz y un ser humano increíble”. “No quiero parecer negativa en absoluto, solo quiero decir que verte con el vestido negro me ha preocupado un poco. Sé que los modelos deben tener un cierto estándar de peso. Pero asegúrate de comer bien, de hacer una dieta holística y asegurarte de que tu salud física y mental estén bien y con energía obtenida de la comida. Besos y abrazos desde Suecia», comenta otro fan.

«No sé si alguien se ha dado cuenta, pero se la ve agotada», dice otro fan. «Te estás volviendo más y más delgada. Espero que estés feliz y te mantengas con buena salud en general», comenta un tercero. Algunos le piden que tenga cuidado con su dieta y con no sufrir un desorden alimentario.