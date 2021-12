La crónica de Mariñas: La Navidad solo ofreció noticias optimistas hasta para los Pantoja

No pudieron ser días con mejores noticias. Quizá porque la fecha obligaba, todo fue cordial, agradable y familiar. Nada de pleitos, querellas o rencillas, supieron adaptarse a las circunstancias y cambiaron su habitual comportamiento mas bronco, desagradable y radical para ver que Kiko Rivera e Irene Rosales celebraron el cumpleaños de su hija Ana en medio de una gran polémica que aumenta la distancia habitual en el clan Pantoja. O eso asegura creyéndose con una verdad siempre cuestionable y cuestionada como ya se sabe. Ni Isa ni su hijo Albertito estuvieron en el festorro aunque la hermana de Kiko esperaba invitación.

“No por mí sino por mi hijo que no tiene ninguna culpa”. “Me habría gustado llevarlo, a fin de cuenta son primos. Es muy importante para ellos tener una buena relación, pero a partir de aquí ya no sé. Yo envié una felicitación a la niña y ni me han contestado”, La que no faltó ante el asombro general fue Anabel Pantoja que llegó cargada de regalos para todos como si fuera un adelantado Papa Noel. Dio tal impresión y causó reacciones bastantes críticas por lo que sentó como un abuso de confianza. No cabe duda que las apariencias engañan, o tal creen en su malicia retorcida. Mala forma de festejar, los hay que no aprenden y de ahí que prodigaran las sonrisas y el acaso solo aparente buen tono. Siempre saben montarla y no pierden ocasión de hacerlo. Dan la impresión de solo vivir para liarla constantemente aunque Kiko tranquilizó con un “ha ido todo muy bien”. Así calmó y disipó rumores y suposiciones malintencionadas que son muchas y bastante duras. Kiko tranquilizó asegurando repetidamente que “con mi prima Anabel todo ha ido bien”. No cabe duda que estamos en Navidad y solo prodigamos cosas buenas, pena que duren tan poco. Dejaron claro que la reconciliación con Isabel Pantoja no se producirá pronto, como si alguien lo hubiera supuesto. Hemos de dejar pasar tiempo tras la imagen casual que tras morir doña Ana nos hizo bien pensar que todo estaba superado y volvían a quererse como siempre. No ha sido así y parece que pronto volverán a las andadas. Los hay que no tienen arreglo ni solución, este es el caso similar al casi esperado anuncio que tras veinticinco años casados, Blanca Suelves y Joanes Osorio se separan. Solo puedo desearles que sea para bien, no deja de ser una buena forma de empezar el año