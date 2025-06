Camilla, la reina del silencio férreo

Desde que Meghan y Harry decidieron romper con la maquinaria institucional de Buckingham y mudarse a California, las grietas en la familia Windsor se han hecho cada vez más visibles. Pero en medio del fuego cruzado, una figura ha optado por la contención, el silencio y, según nuevas informaciones, una estrategia más calculada de lo que parecía: la reina Camilla.

Una fuente cercana al Palacio ha roto el hermetismo que envuelve el círculo más próximo al rey Carlos III para aclarar cuál es la postura real –y política– de Camilla Parker-Bowles frente al conflicto abierto entre el soberano y el príncipe Harry. Lejos de ejercer de mediadora o buscar puentes, la reina consorte ha optado por mantenerse "al margen", aunque su actitud refleja una firmeza que no pasa desapercibida en palacio.

No moverá ficha

Camilla ha construido su imagen pública sobre una base de prudencia y discreción. Ha tardado décadas en ganarse un lugar estable en el corazón de los británicos, y no está dispuesta a que una guerra familiar empañe su reputación. Su rol no es solo el de esposa leal, sino el de una figura que protege al monarca y a la institución. Según la fuente citada por "Express", Camilla no ve con buenos ojos un acercamiento con los Sussex y ha dejado claro que no moverá ficha para cambiarlo.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

El distanciamiento con Harry no es nuevo. Desde la explosiva entrevista con Oprah, las memorias de Harry -donde llegó a calificar a Camilla de "peligrosa"- y las repetidas quejas públicas del duque, la consorte ha decidido que lo personal también es político. Aunque Harry matizó después que Camilla no fue "una madrastra malvada", el daño está hecho.

Y aunque Carlos III, como padre, pueda debatirse entre el deber y el afecto, Camilla no tiene dudas. La estabilidad de la monarquía está por encima de cualquier reconciliación emocional. En Buckingham no se espera una tregua. Al menos no mientras Camilla siga apostando por el silencio... pero uno que, esta vez, habla alto y claro.