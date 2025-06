Romeo Beckham, pillado con una modelo casi 10 años mayor que él tras su ruptura con su novia

Los Beckham acostumbran a ser protagonistas de los titulares por su éxito en los negocios, su millonaria fortuna o sus continuas lecciones de estilo, pero lo cierto es que las últimas veces que el foco se ha dirigido hacia ellos nada ha tenido que ver con estas razones.

La que hasta hace poco se dibujaba como una de las sagas más unidas del panorama mediático -nada que ver con los casos patrios de las Campos o los Ortega Cano, por ejemplo-, ha estado en el punto de mira por supuestas tensiones y conflictos con Brooklyn, el hijo mayor, en el centro de la polémica. Por lo visto, su relación con Nicola Peltz, con la que se casó en 2023, ha dado pie a desacuerdos que habrían ido a más después de que su hermano, Romeo, comenzara un romance con Kim Turnbull, la ex del primogénito de los Beckham.

Romeo, pillado con una mujer de 30 años

La cuestión es que hace pocas semanas, los jóvenes tortolitos tomaron caminos separados, solo ellos saben si por culpa de las tensiones familiares o por cuestiones relacionadas con su intimidad como pareja, pero parece que a Romeo no le ha costado pasar página.

El chico, de 22 años, fue visto saliendo de una fiesta en el Hotel Costas de París con Caroline Daur, una modelo alemana de 30 años. Subieron juntos a un vehículo, acompañados de otros amigos, que los trasladó hasta la discoteca Julia de la capital francesa, donde continuaron la juerga hasta altas horas de la madrugada.

Según "The Daily Mail", su empeño por evitar ser fotografiados juntos, a pesar de que abandonaron el hotel parisino en el mismo vehículo, pondría de manifiesto un tipo de relación que quieren esconder a la opinión pública, por lo que su vínculo podría haber traspasado los límites de la amistad. Además, también fueron vistos un día antes en el Open de tenis.

Sobre los motivos que provocaron la ruptura entre Romeo y Kim Turnbull, una fuente asegura al medio citado anteriormente que no tiene "nada que ver" con las tensiones entre los dos hermanos: "Romeo y Kim son jóvenes y pasaron momentos muy agradables juntos, pero a esa edad las cosas no siempre duran para siempre y decidieron separarse. Han sido amigos desde entonces e incluso han coincidido en los mismos lugares. Es una lástima, sobre todo porque David y Victoria la adoraban y creían que hacía feliz a Romeo, pero no fue así. Ocurrió hace un par de semanas y las relaciones entre ellos se han mantenido amistosas".