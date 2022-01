El Koala vuelve a sus orígenes: “Nunca podré competir con David Bisbal”

Hace 14 años, El Koala saltó a la fama gracias a ‘Opá', la canción que durante un verano sonó en todas las verbenas y que todavía hoy puede escucharse en alguna fiesta popular. Pero más allá del rock de campo con el que El Koala se mantiene en el imaginario colectivo, el cantante compone música de otros estilos que nadie asociaría con él. Baladas, rumbas e incluso reguetón son algunos de los sonidos con los que se ha atrevido, y alguno de estos temas ha sonado en la radio con la voz de otros cantantes cuya imagen se adapta más al formato.

Ahora, Manuel Jesús Rodríguez, el hombre que se esconde detrás del artista, retoma aquellos ritmos rurales en ‘Somos Catetos’, su nuevo single, preámbulo de un disco homónimo que verá la luz esta primavera y que compuso durante el confinamiento.

¿Cómo ha vivido esta pandemia que ha afectado tanto a la industria musical?

Yo me lo he montado bien, porque he estado en el campo preparando canciones nuevas. El tiempo que he necesitado para preparar 14 temas nuevos lo he tenido. He aprovechado para estar con mis perros, en el bosque, haciendo senderismo, que ahí es donde me vienen siempre las mejores canciones. Es verdad que es un tiempo que se ha parado de hacer conciertos, pero mi cabeza no ha parado de hacer canciones nuevas. He seguido currando a tope.

En su nuevo disco vuelve a sus orígenes…

Sí, recupero el sonido del ‘Opá’, porque es el rock de pueblo que ya la gente conoce, que rápidamente coge la honda. Por eso no he querido meter cosas raras, como rumba o reguetón…

El sonido que le encumbró a la fama…

En otros discos sí probé con rumba, con reguetón, con otros sonidos, pero en este no me apetecía, quería volver a mi esencia. Al fin y al cabo, es lo que la gente conoce y lo que más le gusta de todo lo que hago. Es mi marca. Todo el mundo conoce el ‘Opá’ y si me salgo un poco de ahí, mucha gente me dice que le gusta más el otro rollo. Después de 14 años que hace que salió el ‘Opá’, es la canción más conocida que tengo, y eso que tenemos 5 discos. Si no la cantamos en los conciertos, nos tiran al río…

¿Le gustaría sacar un disco con otro estilo y no lo hace porque sabe que a la gente no le gustaría?

La verdad es que sí. Me gustaría probar otro tipo de canciones, otras historias… En realidad, las hago, pero lo que hago es ofrecérselas a otros artistas. Por ejemplo, Charo Reina canta una canción mía, que se llama ‘Loca, gamberra y canalla’. Para mi rollo de ‘El Koala’ dejó mi estilo rural, y el resto de canciones que compongo, como baladas, se las ofrezco a otros cantantes.

Poca gente sabe que compone para otros artistas…

Es que muchas veces me sale una canción que a mí no me pega cantarla, pero lo mismo la coge un chaval de 20 años que haga reguetón y para él es un pelotazo, y a mí no me sirve porque yo no tengo imagen para cantar eso. Puedo hacer canciones que no tienen nada que ver con el ‘Opá’ ni con nada del campo.

¿Tiene algún ‘pelotazo’ que la gente no asocia con usted?

‘Loca, gamberra y canalla’, que la canta Charo Reina, estuvo sonando en Radio Olé. Es una rumba flamenca cantada por una mujer, pero la letra es mía. ¡Fíjate! Nadie se imagina que esa canción sea mía. Cuando hice la canción, la discográfica propuso presentársela a Charo Reina, y le encantó. Cuando le dijeron que era mía no se lo creía. En los créditos les dije que no pusieran ‘El Koala’, sino mi nombre real: Manuel Jesús Rodríguez.

¿Cuánto de personaje hay en ‘El Koala’ y cuánto de Manuel?

‘El Koala’ es un personaje que me identifica, de campo, y hay mucho de Manuel en ‘El Koala’. Me gusta la vida sencilla, el campo, el senderismo… La ciudad, el estrés y las prisas, a mí no. Yo me adapto, soy un ciudadano de mundo, pero comparto más los valores de ‘El Koala’. El personaje está muy ligado a mí.

A día de hoy, ¿puede decir que vive de la música o tiene un plan B?

Sí, totalmente. Lo que pasa que soy muy realista. Yo no tengo fantasías mentales. Soy consciente de que mi producto es música de pueblo y verbena, nunca podré competir con un Bisbal. Tampoco está en mis metas… Yo funciono en las ferias de los pueblos, que hay gente cariñosa, se aparca muy bien y las tapas están muy ricas. Ahí yo me saco mi sueldo y me siento totalmente feliz y afortunado.

También hizo sus pinitos en televisión, en ‘Gran Hermano VIP’. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

Con mucho cariño. Fue una experiencia increíble. Al principio pensaba que iba a aguantar una semana, y al final quedé el tercero. Cuando me vi allí, que aguantaba cada semana, al final le pillé el gustillo. Pensaba: ‘si la gente echa a otros, y a mí me dejan aquí, es por algo’. La audiencia me cogió mucho cariño, lo agradezco siempre.

El Koala y Miriam Saavedra en 'GH VIP' FOTO: 'GH VIP' Mediaset

Sin embargo, no ganó…

Es porque metí ‘un gambón’. Yo al principio me di cuenta de que Miriam Saavedra era un torbellino y que podría ganar. Pensé que me encantaría quedar segundo con ella, pero en una prueba en la que teníamos que hacer de periodistas, le pregunté si creía que le beneficiaba haber contado que Carlos Lozano y Makoke estuvieron juntos en un coche, y la gente me tachó de traidor porque le pregunté como periodista, no como amigo. Entonces Suso Álvarez aprovechó y quedó segundo.

¿Sigue teniendo contacto con Miriam Saavedra?

Sí, hablamos de vez en cuando. Miriam es increíble, su parte cómica me encanta. Lo que pasa que cuando empieza con sus movidas y sus ex, yo paso. Le digo que no me interesan esas historietas, que me aburren. Ella es igual de intensa delante y detrás de las cámaras, pero los que la conocemos sabemos lo que hay.

¿Y con otros compañeros?

Con Verdeliss. Con el resto nada. Se nos pusieron todos en contra, así que, al terminar el concurso, cada uno siguió por su lado.

¿Volvería a otro reality?

Yo creo que no. Me gustaría volver si fuera solo con Miriam y Verdeliss, pero meterme ahí con otra gente… No me apetece.