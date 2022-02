- Ayuso: “¿Es el enemigo?”.

- Casado: “Tengo dudas. Putin dice que sí y la OTAN dice que no”.

- A: “La mujer de mi general MAR le dice que no se le ocurra volver a casa con el uniforme agujereado, que se lo va a coser él. ¿Avanzarán mañana”.

- C: “No lo sé. Nuestro corneta es Alberto Casero, y no sabemos nunca si va a tocar “a la carga” o “retirada”.

- A: “Que no sea a las siete, que aún estamos en la cama. ¿Podría ser después de las cañas de la tarde?”.

- C: “Creo que por la tarde Teodoro tiene carajillos con Núñez Feijóo”.

- A: “Ayer aparcamos mal el tanque y se lo llevó la grúa. A ver si el alcalde nos lo devuelve”.

- C: “Imposible. Está muy duro. Hasta ha prohibido que nuestros drones los pilote Carromero”.

Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en una imagen de archivo

- A: “Mejor. El único cañón antiaéreo que tenemos está atascado. El sargento metió la cabeza para pasar revista y ahora no puede sacarla”.

- C: “A mí me piden la cabeza de Teo, y no sé qué hacer”.

- A: “Haga el indio: ofrezca sólo la cabellera”.

- C: “Gracias. A lo mejor avanzamos un poco mañana”.

- A: “No sé si tendremos balas para todos. Bueno, nosotros disparamos y ustedes se las reparten como quieran”.

- C: “Sabemos que no tienen ametralladoras”.

- A: “Estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo, pero no mata igual”.

- C: “Qué me va a contar. Nosotros tenemos a Teo disparando huesos de aceitunas con la boca, y así nos va. ¿Hace una tregua?”.

- A: “No hasta que su bandera blanca esté tan limpia como la mía”.

- C: “¿Y si intercambiamos espías? Les podemos entregar a Mortadelo”.

- A: “Y nosotros a Filemón”.

- C: “Vale”.