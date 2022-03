Rocío Jurado, la pionera feminista que cobra vida en el Día de la Mujer

En la noche de este martes, artistas como Rigoberta Bandini, Sole Giménez, Beatriz Luengo, Ruth Lorenzo, Ana Guerra, Bebe o Pastora Soler, entre muchas otras, alzarán sus voces en el Wizink Center de Madrid bajo el lema «Mujeres cantan a Rocío Jurado» en el Día Internacional de la Mujer. Un homenaje dedicado a la voz feminista del siglo XX en el que se versionarán sus canciones más transgresoras, entre las que se encuentra «Lo siento, mi amor», considerado como el primer himno del movimiento a favor de la mujer en nuestro país. Los beneficios de esta gala, que agrupará a miles de personas y será retransmitida en televisión, irán destinados a la Fundación Ana Bella, dedicada desde hace casi dos décadas a la lucha contra la violencia que sufren las mujeres.

.@rigobandini, @anaguerra, @Edurnity, @PastoraSoler... ¡Y muchas más! 💜 El 8 de marzo '#MujeresCantan a Rocío Jurado' en Madrid, un concierto muy especial cuyos beneficios se destinarán a la educación en igualdad y a la lucha contra la violencia de género https://t.co/KoN0aE4tdF — Telecinco (@telecincoes) March 1, 2022

Un merecido tributo que va mucho más allá de las innegables cualidades artísticas de la chipionera y que abarca un legado familiar que durante este 8-M está más presente que nunca. Ella era consciente de la dificultad que suponía ser mujer en un mundo en el que los hombres tenían la última palabra. Declarada «folclórica y feminista», «la más grande» ejerció como altavoz de todas aquellas artistas que sufren injusticias solo por su género: «La mujer se expone mucho más en la profesión. La mujer es madre. Yo he tenido que renunciar a ser madre en determinados momentos para servir a mi profesión. Sigue existiendo una gran diferencia en cómo se ve al hombre y cómo a la mujer en cualquier trabajo. Es cierto que la mujer se ha liberado un poco, pero también ha tenido que renunciar a cosas a las que el hombre, no».

LA CANTANTE ROCIO JURADO JUNTO A SU MARIDO EL TORERO JOSE ORTEGA CANO DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA QUE DIO EN SU CASA PARA COMUNICAR LA ENFERMEDAD QUE PADECIA FOTO: Gtres © KORPA

Sus mensajes reivindicativos, tanto dentro como fuera de sus letras, comenzaron a calar en un público que no acostumbraba a ver a una mujer fuerte, con las ideas claras y dispuesta a cambiar las normas. Ni siquiera dudó en plantar cara a su marido, Ortega Cano, cuando este aseguró en su presencia que el mundo del toro era cosa de hombres. «A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado, no me gusta tanto machismo», replicó la cantante.