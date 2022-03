losientomiamor | La lección de feminismo de Rocío Jurado a Ortega Cano en directo: “Tanto machismo me apabulla”

Rocío Jurado sigue estando en boca de todos, aún habiendo pasado más de quince años desde su fallecimiento. La vida de la artista y su entorno no pasa de moda y el clan Mohedano es, a día de hoy, tema de actualidad. Este viernes, el ‘Deluxe’ ha vuelto a utilizar a ‘la más grande’ y ha emitido un especial sobre la cantante con tal de levantar su audiencia frente a la emisión de ‘Tu cara me suena’. Dentro de este espacio, lo que más ha dado que hablar, ha sido una entrevista de la chipionera junto Ortega Cano, su marido en ese momento.

En ese clip audiovisual, se veían las discrepancias ideológicas entre el torero y la cantante. Rocío Jurado, que siempre se caracterizó por ser una mujer muy reivindicativa y sin pelos en la lengua, no dudaba en frenar a su marido tras unas declaraciones de éste sobre los toros, donde hacía hincapié en que era un mundo de “hombres”. La artista, al escuchar a Ortega Cano, le cortó tajantemente para mostrar su rechazo a lo que estaba diciendo. “Bueno, si no es por la vaca, no existe el toro… Vamos a dar a cada uno lo que es de cada uno”, le espetaba su mujer bastante molesta con las declaraciones del maestro. “A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado, no me gusta tanto machismo”, volvía a reivindicar “la más grande”.

BODA DE LA CANTANTE ROCIO JURADO Y EL TORERO JOSE ORTEGA CANO EN LA FINCA " YERBABUENA " EN SEVILLA LA / © KORPA 17/02/1995 SEVILLA FOTO: LA GTRES

Tras la emisión de esta entrevista, María Patiño no pudo evitar emocionarse al escuchar a Rocío Jurado reivindicando el feminismo y su papel como mujer. Y, es que, a la artista también se le tachó de “mala madre” por trabajar durante toda su vida y no haberse quedado en casa cuidando de su hija, sentimiento con el que se identificó la periodista y que no dudó en volver a denunciar ayer en directo. La presentadora de ‘Socialité' confesó en directo que ella también se había sentido juzgada por haber dejado a su hijo al cuidado de sus padres mientras ella trabajaba en Madrid, y era un sentimiento que le había pesado mucho a lo largo de toda su trayectoria profesional y que aún no había podido superar.

La noche de ayer sirvió para volver a ensalzar a la figura de Rocío Jurado como uno de los iconos feministas más importantes de España del siglo pasado, aprovechando que se acerca el 8 de marzo y se va a realizar un concierto en su honor por el Día de la Mujer, evento que reunirá a las artistas más importantes del país y a las caras más famosas de Mediaset.