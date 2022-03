Tomás Páramo, amigo de Victoria Federica, uno más en el #convoyesperanza, rumbo a Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos

Ayer comenzó el viaje #convoyesperanza con la misión de facilitar a la comunidad ucraniana el traslado de sus seres queridos desde la frontera de Polonia a España. Y como parte de ese convoy se encuentra el influencer Tomás Páramo, marido de la también influencer María García de Jaime, ambos íntimos amigos de Victoria Federica Marichalar.

Además de ayudar en la logística, y de pedir ayuda a todo el que pueda colaborar en esa tarea, el #convoyesperanza ha recogido vendajes, sistemas de transfusión de sangre, sistemas de infusión y terapia intravenosa jeringas, medicamentos, antibióticos, algodón, gasas y analgésicos.

Story Tomás Páramo FOTO: Tomás Páramo Tomás Páramo

Desde la gasolinera de la salida 24 de la carretera de Burgos, en Madrid, Tomás Páramo ha hecho un video en el que anuncia ilusionado que ya está todo listo, “repostando, para poner rumbo a Polonia”, afirma. “Os llevaré conmigo en esta aventura”, afirma emocionado.

En uno de sus stories de Instagram, Tomás ha compartido parte de ese viaje contando el caso de una abuela ucraniana que se ha unido al convoy para recoger a sus nietos en la frontera con Polonia.

También ha compartido en su perfil de Instagram una carta y alguna estampita que ha encontrado en su mochila, guardadas por su mujer y que le han llenado de fuerza y de ánimos.

“Y ayer, después de diecisiete horas viajando, llegué a la cama y me encontré con esto en mi mochila, una caricia para el alma y os reconozco que alguna que otra lágrima también. Y no, no hay cansancio, hay ilusión. No hay kilómetros suficientes por recorrer en una vida entera para darla. No hay pena, hay emoción por poder devolver a las personas un futuro que les ha sido arrebatado. No hay miedo, porque las ganas hacen que desaparezca. Gracias por decirme que sí pese al miedo que sé que tienes, por cuidar de nuestra casa y nuestros hijos, y por estar siempre a mi lado, en cada paso @mariagdejaime”, ha escrito Tomás, junto a la imagen con los “detalles” guardados por María García para el padre de sus hijos.