VICTORIA FEDERICA se convierte en la REINA de los conciertos en Marbella con un look que las chicas más pijas de Madrid van a amar

Ya os lo dijimos nosotras. ‘The place to be’ este verano estaba en Marbella. Y más concretamente el Festival Starlite. Y Victoria Federica como buena insider de moda e influencer no ha hecho caso. ¿A qué concierto ha ido? Nada más y nada menos que a tres en uno: Marlon, 84 y Álvaro de Luna. ¡Qué envidia! Y no lo ha hecho sola, además de su novio, ha ido acompañada de sus amigos influencers, Tomás Páramo y María García de Jaime. Y es ahí, en sus Stories de Instagram donde hemos podido ver a Victoria Federica dándolo todo en el concierto. Y una vez más nos ha dejado una nueva lección de estilismo. Y es que la hija de la Infanta Elena ha optado por un lookazo que las chicas más pijas de Madrid van a amar.

Stories de Tomás Páramo.

Para la noche de conciertos Victoria Federica ha elegido un top con escote halter en dos tonos y unos pantalones vaqueros blancos de los que es tan fan: de campana y con roturas en la rodilla. ¡Tendencia total!