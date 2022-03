Día del Padre: estos son los mejores regalos para este día tan especial

Four Seasons

FOTO: Four Seasons

No sé si seréis previsores y ya tenéis desde hace tiempo los regalos para vuestro padre, vuestra pareja (si vuestros hijos son todavía demasiado pequeños para comprarle algo por su cuenta) o para aquella persona que consideréis vuestro progenitor; pero este año quiero ofrecer para los más rezagados alguna idea para que no queden mal si el tiempo y la huelga de transportes no lo impiden.

Para los más sibaritas:

-Hay tantas cosas por las que brindar que una buena selección de vinos de Ribera de Duero puede ser una buena opción, Alto de castro tiene dos variedades excepcionales para celebrar este día.

-¿Un menú francés con ostras? Cabaña Marconi, ¿Un menú sofisticado con aires Art Nouveau? La Lluna. Escoge en función de sus gustos pero prepárate a disfrutarlo con él y toda la familia.

-Una cena en ISA, el nuevo gastrobar del Hotel Four Seasons, el nuevo place-to-be y toda una experiencia para los sentidos.

Para los más techies:

-Si tu padre es de los que disfrutan de los aparatos regálale una botella con tecnología UV que presionando un botón se limpia sola, Pure Bottle de Glo.

-El casco Láser LLLT le hará sentir especial y espacial y hará que su cabello se fortalezca y no tema por perderlo, es de Redenhair y está aprobado por la FDA americana como procedimiento seguro y eficaz. En el Corte Inglés y en su web.

-El último modelo de móvil de iPhone 13 seguro que hace las delicias de muchos padres con aspiraciones de fotógrafo ya que contiene cámara con teleobjetivo.

-Y con su nuevo móvil nada como regalarle una suscripción a la App que más le va a ayudar a tonificar su rostro, Facetoned®, pilates facial, ejercicios, clases en directo y mucho más. Los resultados son increíbles, solo hay que ver a su creadora Carme Farré para convencerse.

-Y otra opción igual de fascinante es que se inicie con su nuevo móvil en el fascinante mundo de la meditación con la App Petit BamBou, ya que trabaja el estrés, la ansiedad, el sueño, la concentración, etc.

-Y si es más amante de lo japonés la colección de móviles de Nokia seguro que le enamora.

Para los más golosos:

-¿Cuidarse con gominolas? Sí, es posible con Eiralabs y sus Gummies de cuidado para el cabello, para dormir mejor y para controlar esa tripita de felicidad. Además, vienen en una caja monísima perfecta para regalo. En farmacias y en su web.

-Enviar un buen desayuno o una merienda para que la disfrute en casa le hará sentirse muy querido. En La regadera Roja hay multitud de opciones para acertar como el Set Mejor sonrisa.

Para los más green:

-Si tu padre es de los que aspiran a mejorar el mundo para ti y los suyos regálale los cosméticos favoritos de la Tierra, Planthia Plant-based Cosmetics porque además este mes tienen una colaboración con el Santuario Gaia para apadrinar alguno de sus animales.

-Los groomies del afeitado ya tienen el pack que estaban esperando: Freaks´Grooming, totalmente naturales, sin sulfatos y con una estética americana muy cool.

Para los más cuidadosos:

-Si es de los que se preocupan por su salud un estudio genético le ayudará a estar prevenido antes algunas enfermedades, MyGenome es una buena opción y ponerte en manos de un buen médico también.

-Si quieres que se olvide de todo y disfrute de una experiencia relajante de oxigenoterapia, los centros Beoxy son una buena opción, Beoxy Platino BeRelax con terapia de luz led azul y oxígeno al 95% le ayudará a relajarse y descansar mejor.

-Un retiro wellness alejado del mundanal ruido probablemente sea una de las mejores experiencias de su vida. En el Hotel la Bobadilla en la sierra La Loja de Granada podrá volver a conectar consigo mismo y disfrutar de su maravilloso spa, U.

-Si tienen la piel delicada seguro que sufren con las alteraciones propias de la llegada de la primavera. Laboratorios Babé propone su nueva línea Oil Care de higiene y cuidado corporal en aceite que alivia, nutre y repara en profundidad. En farmacias.

Para los más familiares:

-Los padres que disfrutan de su familia también quieren cuidados en familia, por eso compartir Gel y Crema puede ser una opción, en la firma natural Carelia tienen ideas de regalo súper bonitas.

Para los papás primerizos:

-Muchas veces nos olvidamos de los que van a celebrar su primer Día del Padre, ¿y cómo los distinguimos? ¡Por las ojeras! Los papás panda tienen derecho a que no se les note tanto la falta de sueño, por lo que disimular las ojeras y revitalizar la mirada es una prioridad. Instantflash de Factor Skin 53 les puede ayudar. En la Parafarmacia de El Corte Inglés y en su web.

Para los más coquetos:

-La Línea facial masculina de Massada Men puede ser lo que estaba esperando para una inyección de energía gracias a activos como el Olivo verde.

-Una buena sesión de mani/pedi especial para hombres es la clave de manos y pies cuidados. Nails for Males de Orly son totalmente veganos y gluten free en IO Salón (C/ Potosí, 8. Madrid).

-La Línea masculina Atlántida contiene aloe 100% puro canario cultivado de forma orgánica. Una buena forma de ayudar a nuestros hermanos canarios a recuperarse de los estragos del volcán.

-Un buen perfume es un acierto sin complicaciones, L´Eau d´Issey pour Homme con cedro le gustará sí o sí, es obra de la nariz Marie Salamagne como una poderosa llamada de la naturaleza. En El Corte inglés.

-Y si quieres algo más nicho, en Nadia Perfumería sus expertas siempre te aconsejarán para que aciertes sin problema. Tienen la colección más vanguardista de toda la perfumería nicho.

Para los más deportistas:

-Los que pasan mucho tiempo al aire libre deben tener cuidado con el sol. Cantabria Labs propone su línea de protección solar especial para ellos, la Línea Sport de Heliocare que utiliza nuestro campeón favorito, Rafa Nadal. En farmacias.

Para los más elegantes:

-Si es de los que disfrutan vistiéndose bien pero no quieres regalarle más corbatas, anímale con una de las divertidas pajaritas de Roberto Verino, seguro que le entusiasma el resultado.

-Un buen reloj siempre dice mucho de la persona que lo lleva y tu padre se merece el icónico Lange I en oro rosa de A. Lange &Söhne.

-Hay padres que disfrutan mucho cuidando el aroma de sus hogares y las velas pueden ser una buena opción. Me encantan las de Cotton Bird que además personalizan las etiquetas o las de Carelia que son artesanales y huelen de maravilla.

Para los más viajeros:

-Si crees que este año no llegabas a tiempo Yescapada te lo pone fácil con sus tarjetas regalo, una nueva forma de viajar en total libertad y seguridad. Eliges la tarjeta y el importe y él podrá escoger la fecha que mejor le convenga.

-Y si quieres que viaje con los sentidos el Hamman Al Andalus es una buena opción. Hay varias opciones: Granada, Córdoba, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.