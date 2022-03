Los Matji, la saga mallorquina que cuida la piel de Sofía Vergara y Rafael Nadal

En 1989, los Matji y los Quintana fundaron Industrial Farmacéutica Cantabria, que en 2018 empezó a transformarse, primero con el cambio de nombre y después con la construcción de la nueva sede en Villaescusa (Cantabria) bajo un manantial de agua mineromedicinal que aflora a 39 grados. Matji padre, de origen mallorquín, aunque siempre han vivido en Madrid, era director de una empresa farmacéutica, y al salir de ella, le propone a su hijo Juan Matji de Aroca que estudie una fábrica que ha visto en Santander a ver qué le parece para su proyecto de un laboratorio de productos para la piel, el órgano más grande del cuerpo humano. Con su empeño y la ayuda de los Botín empiezan a escribir su historia.

El director de Cantabria Labs con la actriz Sofía Vergara FOTO: foto La Razón

¿Y cómo se llega a un éxito así? Juan Majtí, el presidente de Cantabria Labs me comenta la ecuación: «90% de transpiración y solo un 10% de inspiración», y yo añado que con mucha visión. Porque no nos engañemos, los sueños se trabajan mucho, por eso Heliocare, una de sus firmas «best seller» es conocida en todo el mundo, ya que fueron los pioneros en usar cápsulas para proteger la piel del sol y cuidarla desde dentro. Y como buena marca que triunfa siempre hay una primera celebrity detrás. En el caso de Cantabria Labs es Sofía Vergara, famosa gracias a su parodia de sí misma en la serie «Modern Family». (No hay que olvidar que Juan Majti tiene fuerte ligazón con el mundo del cine. Es sobrino del cineasta Manolo Matjí, primo del director de animación Nico Matjí, y una de sus dos hijas, Mercedes, estudia cine en Los Ángeles. El caso es que Sofía Vergara aterrizó en la tierrina de Bustamante para conocer todo. Les pidió que le fabricaran una línea para ella y en Cantabria Labs le dieron, probablemente, la primera de sus negativas como famosa, ya que ellos no fabrican para terceros, y por eso decidieron asociarse y este año veremos sus frutos con el lanzamiento de esta nueva marca en Estados Unidos. Lo que no sabemos es si la mezcla que tanto le gustó probar, sobaos con anchoas, también triunfará allí. Pero aquí no se acaba su relación con personalidades conocidas aquí y fuera de España.

Deportistas

Inmuferon nació porque tenían un familiar con una bronquiolitis muy aguda, que no se curaba, y crearon este medicamento que además de disolver la mucosa activa el sistema inmunológico. Una anécdota sobre este famoso producto es que lo utilizaba el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain para recuperarse después de sus hazañas. Por eso hay tantos deportistas interesados, como el exmadridista Raúl González y entrenador del Castilla, que se lo da a sus jugadores. «La Covid-19 ha empujado las ventas del Inmunoferon, que refuerza la barrera del sistema inmunológico», me comenta también el presidente de la firma. ¿Y cómo llegan a Nadal? Ser de origen mallorquín era un punto para esta saga farmaceútica, pero había más. Desgraciadamente son muchos los casos de conocidos tenistas con cáncer de piel y Nadal se convenció de las bondades de los laboratorios. Ahora la relación es más de amistad, incluso Rafa le vendió su antiguo yate, el «Bethoveen» a Juan, suponemos que con rebaja cariñosa de amigos. De este modo, esta saga puede disfrutar del mar desde su casa mallorquina de Porto Colom, en la preciosa localidad de Felanitx. Pero esta es otra fascinante historia que ya contaremos otro día.

¿Próximos retos? Desde Cantabria Labs lanzarán este año un nuevo fármaco para la alopecia que saldrá primero en Italia y Portugal y se venderá en España en 2022 y seguro que dará mucho que hablar como el resto de sus productos.