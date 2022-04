La cara más solidaria de Norma Duval

Cuando hace un par de semanas Norma Duval ganó la quinta prueba del concurso «El Desafió», la de apnea, su emoción nos descubrió su faceta más solidaria. Nada más salir de la piscina mostró su enorme felicidad porque «el premio es para ayudar a la escuela infantil que lleva mi nombre en la zona más pobre de Nicaragua, que es una iniciativa con la ONG “Infancias sin fronteras”. Con este dinero arreglarán el suelo y la parte de las cocinas».

El centro escolar se encuentra ubicado en Matagalpa, y Norma lo ha visitado en distintas ocasiones. «Hay muchísimos niños, al principio ayudaba a dos colegios, pero las crisis que afectaron al país llevaron a cerrar uno. Se puede apadrinar a niños y, con ello, ayudarles a que tengan un futuro mejor. Con el dinero que conseguimos se hace un trabajo extraordinario, no solo se dedica a la educación de los alumnos, sino también a su alimentación, al control de su salud, se invierte en vacunas y, además, existe un sistema orientativo para ofrecerles una salida profesional, un oficio, una profesión, para que se puedan defenderse de forma autónoma en la vida».

Norma Duval, en el entierro de su madre en Madrid FOTO: Gtres Gtres

La ONG, cuenta Norma, «también realiza una labor maravillosa con los niños y niñas que viven en la calle, evitando que les capten las mafias para dedicarles a la prostitución». La exvedette explica que «he ido en varias ocasiones a Matagalpa. Es un lugar inmensamente pobre, con ínfimos recursos, y cualquier ayuda que se pueda aportar allí es bien recibida. Es evidente que no tenemos un colegio en el que se puedan llevar a cabo estudios superiores, y menos aún una carrera universitaria, pero se les da una base esencial en la vida en una zona tan necesitada de apoyos. El club de fútbol Atlético de Madrid ha contribuido también a la creación de instalaciones deportivas y a la canalización del agua».

Es un lugar «en el que las familias están muy desestructuradas, cada vez que voy se me parte el corazón, esos niños son maravillosos, adorables, cariñosos... te hacen dibujos, te quieren y abrazan… Como no hay dinero suficiente para celebrar todos sus cumpleaños, un día al mes se organiza una fiesta dedicada a todos los niños nacidos en ese mes. Lo que puedas dar a la infancia, te lo devuelven multiplicado por cien. Me siento muy orgullosa de formar parte de este proyecto tan emotivo como solidario. La felicidad interior que siento colaborando con ellos es absoluta. Quiero animar a todo aquel que quiera ayudar a mi colegio a que lo haga. Mi agradecimiento es inmenso, porque doy fe, y lo he vivido en directo, que el dinero está muy bien empleado».

Viajes curativos del alma

La exactriz ya está preparando un nuevo viaje a Matagalpa: «En cuanto sea posible, este año, volveré a ver a mis niños, lo estoy deseando. Este tipo de viajes te curan el alma».

Los alumnos llevan puesta una camiseta, a modo de uniforme, en la que lleva impreso el mensaje «Infancia sin fronteras. Norma Duval» y allí el orden y la disciplina son primordiales en su método de educación.

«Ahora hay allí más de quinientos niños, y sus padrinos españoles pueden estar al día de su evolución, sus logros, su día a día, reciben dibujos y fotos de sus ahijados… esto es auténticamente real. Es un lujo colaborar con esta ONG y espero seguir con ellos muchos años más».

Y un sueño en su mente: «Si las cosas mejoran espero que tengamos un nuevo colegio, porque cada vez hay más niños y el que ahora está en funcionamiento se ve desbordado muchas veces. Hacen falta más ayudas y apelo a la generosidad de los españoles para que podamos sacar adelante nuevos proyectos humanitarios».

Para finalizar, Norma Duval se muestra «muy agradecida al programa “Él desafío” por haberme dado la oportunidad de ganar un premio para mi colegio y mis niños del alma. Ellos se lo merecen todo. Como digo, mi sueño más cercano es volver a encontrarme con ellos muy pronto, cuanto antes mejor». Sin duda, el proyecto de vida más importante para la artista.

Ostarcevic, solo

El pasado miércoles 6 de abril, el ex jugador de baloncesto pasó por el quirófano del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue operado del corazón para cambiarle una válvula aórtica, situada entre el ventrílocuo izquierdo y la aorta. Desgraciadamente, ninguno de sus hijos le está acompañando en estos momentos tan duros. Tampoco su exmujer, Norma Duval, con quien tampoco mantiene contacto.