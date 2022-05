Carla Barber cuenta cómo fue el nacimiento de Bastian: “Traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello”

Este lunes, 2 de mayo, Carla Barber daba a luz a su primer hijo. Una feliz noticia que la doctora estética anunció en redes sociales el martes y a través de la cual desvelaba el nombre que su pareja, Joseph, y ella habían elegido para su retoño en común, Bastian, que pesó “2.850 gr y midió 51 cm”.

Hoy la influencer, más recuperada tras el parto, ha querido desvelar cómo se encuentran y contar detalles de cómo fue el parto de su pequeño. A través de Instagram ha escrito un post en el que cuenta cómo dio a luz a Bastian tras alguna complicación: “Nuestro pequeño llegó al mundo por cesárea, traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello. La profesionalidad de mi @dr.ignaciopalomo hizo que todo saliera estupendamente”.

“Sentirle, escucharle y verle nada más salir fue una sensación indescriptible que jamás olvidaré. Tenerle entre mis brazos el mayor de los regalos y contar con mi enfermera Claudia (su hermana) en el momento más importante de mi vida, la mayor de las suertes. Todo va viento en popa, nuestro guerrero está estupendamente”, relata junto a una bonita fotografía de los tres juntos.

Carla Barber también ha desvelado, a través de stories, que a pesar de encontrarse bien “la cesárea es bastante molesta y dolorosa, pero me estoy recuperando rápidamente y sin problema”. En cuanto a su hijo, ha asegurado que “lo está haciendo también genial, come estupendamente y tiene mucha, mucha, fuerza. Es buenísimo y de momento no llora prácticamente nada”.