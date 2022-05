Carla Barber da a luz a “Little B”, su primer hijo

Carla Barber está de enhorabuena. La doctora, especializada en cirugía estética, dio a luz ayer en un hospital de Madrid, al que entró a pie acompañada de su pareja Joseph, un empresario marbellí de origen francés y padre del bebé.

Según informa “Vanitatis”, que ha tenido acceso a unas fotografías exclusivas de la canaria llegando al centro médico antes de dar a luz, fue el empresario el encargado de portar las maletas con todo lo necesario para la futura mamá y su bebé.

Además, siempre según la información de este medio, el parto fue programado y tanto “Little B”, como apodan al pequeño Bastián, como la madre se encuentran en perfecto estado.

Pocos días antes del parto, la propia Carla Barber informaba de que se encontraba enferma “me he puesto malísima de pronto. Con malestar, muchísimos vómitos y diarrea”. Todo hacía prever que el nacimiento estaba ya cerca.

“He estado hablando con mi ginecólogo porque me he preocupado un poco al estar tan tan cerquita de la FPP (Fecha Posible de Parto). Me ha dicho que esté tranquila y no me preocupe. Que me llamará en unas horas para ver cómo sigo. Que me hidrate bien (suero y agua) y esperemos a ver cómo evoluciono”, contó la joven sobre las palabras de su médico. Poco después informaba de que los síntomas estaban remitiendo. “De momento, no he vomitado. A pesar de que muchos estáis diciendo que Aquarius está totalmente desaconsejado según los médicos especialistas. Yo, como siempre, haciendo lo contrario”.