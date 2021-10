La peligrosa enfermedad de Carla Barber que puede producirle una ‘muerte súbita’: “Tengo el síndrome de brugada”

Famosos

Carla Barber vuelve a ser noticia. La médico especializada en medicina estética ha hecho saltar todas las alarmas tras su última publicación de Instagram, lugar elegido por ella para compartir una triste e inesperada noticia.

“TENGO SÍNDROME DE BRUGADA ❤️ Justo un mes después de mi diagnóstico os cuento qué me pasa. QUIERO DAR LAS GRACIAS A MI CARDIÓLOGO @ftorrescalvo y al doctor @pbrugada63a por su ayuda, tiempo y consejos !Un abrazo a tod@s 🙏🏼”, ha escrito junto al siguiente vídeo en el que explica todos los detalles sobre cómo se encuentra. Un vídeo que ya cuenta con más de 250.000 visualizaciones y 3.000 comentarios llenos de apoyo y cariño.

“Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita”, comenzó diciendo.

La exnovia de Diego Matamoros ha asegurado que se todavía se encuentra en “shock” al enterarse que tan solo tiene “un 3% de probabilidad anual de morir por muerte súbita durante los próximos diez años”. Además, desliza, visiblemente emocionada, que “es una enfermedad que no tiene tratamiento, no tiene cura, ni tampoco pastillas que se puedan tomar. Lo único que puedo hacer es poner un desfibrilador que impide que en el caso que te de la muerte súbita, te mueras”.

“Mis amigos ya saben lo que me ocurre, mi familia también y ahora lo sabéis vosotros. Estoy esperando a los resultados de las pruebas de mis padres para saber si es una enfermedad hereditaria o no. El bisabuelo de mi madre falleció de repente una mañana de muerte súbita”, desliza.

Un duro varapalo que no ha impedido que Carla Barber saque fuerzas y positividad para ver el lado bueno de todo este asunto: “No pienso que tengo un 3% de posibilidades de morir, sino un 97% de que no me pase”, concluye agradeciendo a todos sus seguidores por el apoyo.