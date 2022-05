Muere Régine, la creadora de las discotecas de culto

Régine Zylberberg, más conocida como Régine, falleció el pasado 1 de mayo, a los 92 años de edad. Autoproclamada «la reina de la noche», la cantante, actriz y empresaria de discotecas, fundó los principales clubes nocturnos de Francia. Según comunicó su nieta, «Régine nos dejó en paz el 1 de mayo. Se va la reina de la noche: cierre por una larga y gran carrera». Y añade: «Aparte de su bola de discoteca y su descaro cálido y tranquilizador, Régine ha hecho bailar a las estrellas de todo el mundo durante más de 30 años».

Régine también conquistó la Costa del Sol con sus locales. Allí chocó con otra exitosa empresaria de la noche, Olivia Valère. «Cuando llegué a Marbella me enteré de que me odiaba sin ni siquiera conocerme. La rivalidad se ha mantenido siempre. Así que cuando tuve que hacerlo, me defendí. Creo que las dos teníamos una personalidad muy fuerte, ella sintió que yo venía a pisar su terreno, pero realmente cada una tuvimos nuestro momento», afirma Valère en conversación con LA RAZÓN.

Nacida en el seno de una familia judía de padres polacos, Régine pasó la mayor parte de su infancia escondiéndose de los nazis en Francia. Con 20 años se trasladó a vivir a París como vendedora de ropa, después de que su padre perdiera su empresa, una panadería, en una partida de póker.

Su primer contacto con un local nocturno fue como empleada de guadarropa. Allí hizo grandes amistades como la de Paul Pacini, rey de la noche parisina, quien le dijo «visto que quieres una ‘’boite’' toda tuya, te alquilo Whisky a go-go». Ella no dudó en aceptar la propuesta. Por sus locales pasaron grandes celebrities como Aga Khan, Porfirio Rubirosa, Cristina Onassis, la familia Rothschild, Carolina de Mónaco, Elizabeth Taylor, Ira De Furstenberg, Karl Lagerfeld, Julio Iglesias, Liza Minnelli, Ursula Andress, Jack Nicholson o el duque de Windsor, entre muchos otros. Poco tiempo después fundó el New Jimmy’s, un club donde se reunían los clientes más importantes y transformó sus locales parisinos en escuelas para playboys.

Se casó en 1969 con Roger Choukroun y en 1953 se convirtió en cantante. A ella se le atribuye la invención de la discoteca moderna y de culto. En 1957, abrió la Chez Régine en el Barrio Latino y poco a poco expandió su negocio por Londres, Nueva York o Montecarlo. Régine era una mujer con una fuerte personalidad que se atrevió también con el cine y llegó a trabajar con Alain Jessua en «Jeu de massacres», con Claude Lelouch en «Robert et Robert», y con Claude Zidi en «Les ripoux». En la década de los 60, tras su paso por el Olympia, cantó en el Carnegie Hall de Nueva York, convirtiéndose –con Edith Piaf– en una de las pocas mujeres francesas en llegar a la fama en América.

Su mejor amiga, Françoise Sagan, dijo de ella: «Egocéntrica, inmensamente feroz. Tiene supersticiones terribles. Cree solamente en su magia personal». Ahora, es ya leyenda.