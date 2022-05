El día que Lucía Bosé quemó la casa de Luis Miguel Dominguín tras pillarle siéndole infiel con su prima

Hoy, 8 de mayo, se cumplen 26 años del fallecimiento de Luis Miguel Dominguín, uno de los hombres más importantes del mundo del toreo de todos los tiempos. Nació en 1926 en Madrid en el seno de una familia taurina. Hijo del matador Domingo Dominguín, tanto el como su hermanos, siguieron la estela de su padre en el mundo de los toros.

Tuvo una carrera larga y exitosa y fue rival directo de Manolete, con quien compartió corrida de toros cuando éste falleció en la plaza de Linares por una trágica cornada. Pero, sin duda alguna, donde tuvo gran éxito fue en el terreno sentimental y con las mujeres. Se casó con Lucía Bosé, a quien conoció en el rodaje de ‘La muerte de un ciclista’, primero en Las Vegas y, un año mas tarde, de manera eclesiástica. Con ella tuvo tres hijos: Lucía, Paola y Miguel Bosé.

Pero no fue hombre de una sola mujer. Luis Miguel Dominguín fue un donjuán nato y nunca ocultó su gusto por todas las mujeres. Tuvo muchísimas amantes conocidas mientras estaba casado con la actriz italiana. Compartió cama con estrellas del momento como Ava Gardner, Liz Taylor o Brigitte Bardot, y también con mujeres desconocidas. “Qué culpa tengo yo si abro un armario y me sale una mujer, no tengo más remedio que conquistarla”, dijo en una ocasión.

Luis Miguel Dominguín con Ava Gardner

Durante los años que estuvo casado con Lucía Bosé, la actriz tuvo que soportar infinitas infidelidades y humillaciones por parte de Dominguín, hasta que, en 1968, finalmente se separaron. El motivo por el pidió el divorcio fue, ni mas ni menos, que pilló al torero en su coche besándose con su prima, Mariví Dominguín. Tras ser sorprendidos, Lucía Bosé, llena de rabia y de ira, le prendió fuego a su casa. El odio de la italiana a la prima de su marido pasó a sus hijos y, Miguel Bosé, en sus memorias, afirma que es la mujer a la que más odia en el mundo. Para él, Mariví Dominguín fue una “bruja” y la causante de la destrucción de su familia.

Mariví Dominguín, 20 años menor que Luis Miguel Dominguín, mantuvo un largo romance con su primo. Cuando finalmente fueron pillados en una de sus fincas, Lucía Bosé entró en cólera, cogió un rifle, y se fue dispuesta a pegarle un par de tiros al torero. Aunque finalmente no disparó, si quemó la finca.” La más puta de las putas y encima prima carnal de tu padre” le decía la italiana a sus hijos. Así describía en sus memorias Miguel Bosé a Mariví Dominguín: “demonio, mala gente, envidiosa, falsa, lagarta, bruja”. El romance trascendió a la opinión pública y ella se quedó embarazada. Después de eso, Dominguín no quiso saber nada más y se especula mucho sobre quién es realmente el padre del único hijo de la socialité. Dominguín se casó posteriormente con Rosario Primo de Rivera, con quien estuvo hasta el día de su fallecimiento.