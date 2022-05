Christina Rapado, víctima de una paliza y un intento de agresión sexual

“Fue el día más terrible de mi vida, un compañero de trabajo intentó agredirme sexualmente, y al resistirme me dio una paliza, estoy destrozada…”. Quien habla así es la cantante Christina Rapado, prima de la presentadora Pilar Rubio y exnovia de Camilo Blanes. “Empezó a pegarme puñetazos, me destrozó la cara, y doy gracias a que no consiguió sus propósitos de violarme. Pude salir corriendo, meterme en mi coche y huir del lugar”.

Los hechos se produjeron a la salida de un local de copas de la localidad madrileña de Las Matas. El agresor trabajaba junto a Christina en un exclusivo restaurante de Boadilla del Monte.

“Acabamos el turno de noche y varios compañeros nos marchamos a tomar algo a un local del barrio de Argüelles. Ese hombre nos dijo a otra chica y a mí que conocía un local que estaba muy bien en Las Matas, y nos fuimos los tres para allí, Fifi, yo y ese tipo. Tras tomar una copa, nos fuimos, y en la calle comenzó a sobrepasarse, me quiso bajar el pantalón y las bragas, me resistí y me pegó una paliza. Como te digo, logré escapar y acudí a un hospital y, luego, a poner una denuncia en la Guardia Civil. Ahora me estoy recuperando en casa de las heridas… De momento, se ha dictado una orden de alejamiento contra ese personaje, le han echado del trabajo y estoy a la espera de que se celebre el juicio.”

Christina trabaja como camarera en el restaurante ‘Renato’ de Boadilla, donde el agresor formaba parte del equipo de cocina. Sus compañeros se han quedado muy sorprendidos por lo ocurrido, porque no se evidencia que existiera un acoso previo del trabajador contra Christina.

El caso lo lleva el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Majadahonda, donde se están tramitando diligencias contra el agresor, por un presunto delito contra la libertad sexual, y lesiones. En el documento del juzgado se especifica que “se le prohíbe acercarse a Christina Gutiérrez Rapado, debiendo dejar siempre, como mínimo, una distancia de quinientos metros”.