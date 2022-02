Así ha cambiado la vida de Camilo Blanes después de su ingreso hospitalario

El pasado 26 de enero, finalmente Camilo Blanes recibió el alta hospitalaria tras más de 50 días ingresado a causa de una grave neumonía provocada por una fatal caída en bicicleta por la que permaneció inmóvil varias horas a la intemperie. Afortunadamente y tras este largo periodo en el hospital, el hijo de Camilo Sesto se recupera satisfactoriamente.

Pero tras su vuelta a casa, parece que su madre Lourdes Ornelas ha decidido tomar las riendas de sus finanzas, tal y como desvela ‘Vanitatis’. La mexicana aparecería desde el pasado 11 de febrero como administradora única de Torrepeñote, sociedad limitada que creó el cantante Camilo Sesto en 1990 para albergar “actividades de grabación de sonido y edición musical”, y cuya titularidad ostentaba Camilín desde el fallecimiento de su padre.

Camilo Blanes FOTO: Óscar Carbonell

Al parecer no es el único cambio en su vida, al deporte y la dieta sana para recuperar su figura y fuerza tras el ingreso, se sumaría otro más. Camilo habría retomado su relación con su exnovia María, uno de sus grandes apoyos durante su ingreso hospitalario y que se ha turnado con Lourdes Ornelas para no dejar solo al joven en ningún momento. Y es que, según apunta EP, ambos han sido vistos compartiendo confidencias en una terraza cercana a su domicilio; y, aunque no han intercambiado gestos de cariño que apunten a una reconciliación, es innegable la química que todavía hay entre ellos.