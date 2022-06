Santi Millán rompe su silencio tras filtrarse su vídeo íntimo

En el el domingo 19 de junio, el nombre de Santi Millán ocupó el primer puesto de la lista de tendencias de Twitter tras divulgarse un vídeo íntimo en el que el actor aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Las imágenes se viralizaron rápidamente a través de Internet y miles de usuarios las compartieron y difundieron, quizás sin ser conscientes de que estaban incurriendo en un delito.

Aunque Santi Millán guardó silencio durante toda la jornada, el presentador al fin se ha pronunciado después de que el periódico ‘ABC’ se pusiera en contacto con él. “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar”, ha señalado el actor. Se desconoce si acudirá a las autoridades para encontrar a la persona que ha publicado su vídeo, que podría enfrentarse incluso a una pena de cárcel.

Santi Millán en una imagen de archivo

El artículo 197.7 del Código Penal es muy claro en este sentido: “Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.

Por desgracia, son muchos los rostros conocidos que han sufrido este tipo de delito, siendo los de Kim Kardashian o Paris Hilton algunos de los casos más célebres. En la mayoría de las ocasiones, las autoridades lo tienen bastante complicado a la hora de encontrar a la persona que ha filtrado las imágenes por primera vez, aunque quienes las comparten son igual de culpables.