Laura Ponte muestra las secuelas en su ojo por desprendimiento de córnea

La diseñadora Laura Ponte ha mostrado por primera vez las secuelas del desprendimiento de córnea por el que tuvo que ser intervenida hace poco más de un mes tras sufrir una perforación que le ha dejado sin visión. Ahora, espera un trasplante.

“Me voy a dar un poco más de libertad creativa. La necesitaba. Creo que todo viene por algo y es la manera de reconducir mi vida profesional. Mi tema de salud me permitirá ser más creativa”, comentaba Ponte en una reciente entrevista concedida a Vanitatis.

Selfie de Laura Ponte mostrando su pérdida de visión FOTO: Laura Ponte Instagram Laura Ponte Instagram

Ponte ha compartido en sus stories de instagram un impactante selfie en el que muestra el aspecto externo de su ojo. La modelo se toma con paciencia su recuperación. Ella se ha puesto en manos de los médicos del Hospital de La Paz de Madrid y sigue sus indicaciones para mejorar al máximo. “Por una parte me ha venido bien porque he dejado de fumar, algo que para mí era casi imposible aunque lo había intentado muchas veces. Me voy a tomar la vida sin agobios”, destacó.

Afortunadamente, todavía hay una oportunidad para que la que fuera nuera de la infanta Pilar pueda recuperar la visión. En los próximos meses Laura Ponte se someterá a un trasplante: “Si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión…”.