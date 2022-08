Las sorprendentes declaraciones de José Fernando sobre Rocío Carrasco: “Siempre ha estado al lado como hermana mayor”

Rocío Carrasco sigue desvelando detalles inéditos sobre los problemas y enfrentamientos que mantiene con buena parte de su familia mediática. En un nuevo episodio de la segunda parte de su serie documental, “En el nombre de Rocío”, la hija de la Jurado se refiere al distanciamiento que se ha producido con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, y sorprenden las buenas palabras con las que se refiere a este último. “Es un tío súper noble, con un gran corazón. Ha cometido errores, pero es el de mejores sentimientos. Se ha autodestruido”, señala, en referencia a los problemas de adicciones que padece el joven.

Además, Rocío Carrasco ha desvelado el momento en que su relación se torció, y, una vez más, la herencia de su madre se esconde tras el enfrentamiento. “José Fernando no tenía conocimiento total de los números que tenía la herencia de su madre. Un día, él me llama por teléfono y me dice: ‘Hermana, ¿puedo ir a tu casa, quiero hablar contigo?’. Me dice que necesita que le dé todos los papeles de la herencia de mi madre”, comienza recordando la empresaria.

Rocío Carrasco en su serie documental FOTO: La Razón Mediaset

“Yo le digo: ‘Mira, mi vida, eso no me corresponde a mí, no soy quién para darte una documentación que es mía, eso le correspondería a tu padre’. Entonces, en ese momento su cabeza estaba hirviendo y al darse cuenta de que soy la última opción que le queda, se va enfadado y se pone a despotricar”, continúa Rocío Carrasco. Aun así, no parece guardar rencor a su hermano: “Es un niño que no se ha metido nunca en nada de nadie, que no le ha hecho daño a nadie, salvo a sí mismo”.

A colación de este asunto, se han rescatado del pasado unas sorprendentes declaraciones de José Fernando en alusión a Rocío Carrasco. A diferencia de lo que se ha venido contando en los últimos años, el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado aseguró en su momento que su relación con su hermana mayor era buena.

José Fernando sobre su hermana, Rocío Carrasco 💜🥹#EnElNombreDeRocio12 pic.twitter.com/KFmtLU3gDm — Amanda López ✵ (@AmandaLoP123) August 29, 2022

“Siempre hemos estado muy unidos. Nos llevamos muy bien. Ha estado siempre ahí al lado como hermana mayor... Cuando faltó mi madre, nosotros necesitábamos cariño de alguien y ella nos lo dio”, dice José Fernando en unas declaraciones que ahora cobran más importancia que nunca.