El curioso apodo que las amigas de la hija de Yolanda Díaz han puesto a la vicepresidenta

Yolanda Díaz es uno de los miembros del Ejecutivo de Sánchez que, para bien o para mal, más atención acapara en los medios de comunicación. Sus intervenciones y declaraciones son muy comentadas por la opinión pública, y en este último caso no ha sido diferente. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha concedido una entrevista en “La script” en la que ha charlado sobre asuntos más distendidos, como la importante huella que la cantante Rosalía ha dejado en la escena musical actual.

A lo largo de la conversación, la entrevistadora pregunta a la ministra de Trabajo qué aporta Rosalía a España, y Yolanda Díaz lo tiene muy claro: “Un país nuevo, moderno, feminista, rompedor... Lejos de esa España en la que nos quieren meter, una España casposa, del bipartidismo, masculina... No es así España. España es Rosalía”. Es en ese momento cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno confiesa el mote con el que las amigas de su hija la han bautizado, y está muy relacionado con la artista catalana...

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, opinando sobre Rosalía 👏🏼❤️ pic.twitter.com/NnnRVsNV6E — aleix + (@aleeixibzz) September 15, 2022

“Mi hija dice que sus compas del cole me llaman a mí ‘Motomami’. Entonces dice ella que no le puede fascinar nada más que esto, claro”, señala Yolanda Díaz. Se trata de un término acuñado por Rosalía y con el que ha dado título a uno de los temas de su homónimo álbum. Al parecer, la diputada está encantada con el sobrenombre que las amigas le han puesto, y se siente de lo más cómoda con el concepto. “Bueno, un poco ‘motomami’ sí me siento, madre mía...”, dice entre risas.

No es la primera vez que Rosalía se cuela en la escena política. En 2019, la cantante publicó un sonado “fuck Vox” (que le jodan a Vox) en sus redes sociales, y el partido liderado por Santiago Abascal no tardó en responder: “Solo los millonarios como tú pueden permitirse el lujo de no tener patria”.