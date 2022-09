La razón por la que Nacho Cano no quiere que Isabel Díaz Ayuso llegue a presidenta del Gobierno

No es ningún secreto que Nacho Cano e Isabel Díaz Ayuso mantienen una estrecha relación de amistad. Tanto es así que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso perderse la semana pasada el estreno de “Malinche”, un musical sobre la conquista de México cuya producción ha costado la friolera de 12 millones de euros. La popular se situó en segunda fila y estuvo muy pendiente del nuevo proyecto de su íntimo, que no dudó en dedicarle unas emotivas palabras cuando subió al escenario.

Dejando claro su férreo apoyo a la presidencia de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, Nacho Cano pidió a la política que se quedara en el gobierno regional, en lugar de aspirar al nacional, tal y como señalan algunos rumores. “Aunque te pidan ser la presidenta de España, di que no. Lo digo por egoísmo. Quédate en Madrid”, dijo el cantante a la popular, despertando un espontáneo aplauso del auditorio de IFEMA, según ha recordado el periodista Jesús Manuel Ruiz en “ESdiario”.

Isabel Díaz Ayuso asiste al estreno del nuevo musical de Nacho Cano, "Malinche" FOTO: Europa Press Europa Press

No es la primera vez que Nacho Cano muestra su apoyo público a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De hecho, en su pasada intervención en “El Hormiguero”, espetó que sería “gilipollas” si no lo hiciera. El cantante considera que Isabel Díaz Ayuso apostó por la cultura durante las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, y se refiere a la capital como una de las pocas ciudades españolas en las que no se permitió morir a los teatros, cines o salas de conciertos.