Nacho Cano: «Me pone cachondo que me ataquen»

Tras doce años trabajando en ello, «Malinche», el musical de Nacho Cano sobre la figura de la amante de Hernán Cortés, ya es una realidad. El que fuera líder de Mecano presentó ayer en Madrid, en las impresionantes instalaciones construidas para su representación en Ifema, bajo dos enormes carpas que incluyen área de restauración y un teatro de más de mil butacas, las primeras canciones y mensajes de la obra que versa sobre dos figuras históricas controvertidas, que se han convertido en un mito con tintes de amargura y polémica para México y España. «No analizamos a los buenos y a los malos. Para mí, todos son buenos», dijo Cano sobre el contenido «político» de un musical que, para evitar suspicacias de parcialidad histórica, ha contado con el asesoramiento del Instituto de Antropología e Historia de México. Además, la producción se ha sobrepuesto a vicisitudes como el fallido proyecto de la construcción de un teatro en un terreno de Hortaleza en Madrid.

«La historia ha juzgado malamente a unos y a otros, y nosotros, en este espectáculo, vamos al alma de las personas e intentamos construir un mundo del que todos salgamos siendo mejores personas», dijo Cano ayer en una presentación en la que se interpretó «México grande y libre», uno de los temas de un montaje, que, según aseguró, «siempre he tenido claro que no se podía hacer si no era de la mano de México a todos los niveles». Para Cano, la historia de Malinche es la historia del mestizaje y ella fue «la mujer más importante de la construcción de América».

En declaraciones a este periódico, acerca de la figura de Hernán Cortés y la revisión de los hechos históricos, Cano señaló que «los hombres de aquella época eran verdaderos emprendedores. Si te vas a los tiempos de los romanos, eran más salvajes. Solo tienes que ir a Estados Unidos para ver que no queda ningún indio, los mataron a todos. Todas las reservas que quedan se encuentran en estados que tienen nombre español. Y bueno, ya sabemos que los aztecas tampoco es que se trataran entre sí de maravilla. Ponernos a juzgarnos entre nosotros es una pérdida de tiempo». Para Cano, Cortés, «con todo lo que dicen que fue, fundó el primer hospital, el de Jesús, que sigue funcionando. ¿Cuánta gente se ha curado allí gracias a él? Podríamos pensar en eso. Podríamos pensar que el bautismo, el mestizaje, dio carnet de identidad a todo el mundo, había una ley que les protegía. ¿Que ha habido abusos? Claro, pero sí. Pero no puedo ponerme a revisar con los cánones de ahora. Me parece tener poca vergüenza. Un día nos juzgarán a nosotros por lo que estamos haciendo con el planeta».

«No hubo trato de favor»

La producción de «Malinche» ha salido adelante después de superar no pocas adversidades, entre ellas, la fallida construcción de un teatro específico para el evento en una parcela de Hortaleza, que se frenó por la tormenta política subsiguiente. Sobre este asunto y su declarado apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que lo expresó públicamente porque el Gobierno regional mantuvo los teatros abiertos. «Y eso ocurrió en Madrid, no en Nueva York o en Londres o Australia. El Circo del Sol se tuvo que cerrar y mandó a 3.500 empleados a la calle. Yo tengo a mucha gente contratada y pude seguir pagando las nóminas. Fue un acto de agradecimiento acerca de nuestra situación, la de los artistas». Después llegó lo del teatro y la tormenta política. «Ese acto me supuso un ataque desmedido de sus enemigos políticos porque habría querido hacer esto en un espacio que pertenecía a Hortaleza y cuya gestión correspondía a Ciudadanos, a Mariano Fuentes y a Marta Rivera de la Cruz, con los que me entendí bien, y al final no se pudo hacer. Pero no hubo ningún trato de favor, porque ella no podía darlo, así que todo era mentira». Cano se tomó con filosofía lo sucedido: «Cuando llevas trabajando profesionalmente 42 años, y yo firmé mi primer contrato con 17, el que me ataquen, a veces, me pone cachondo y pienso en cosas positivas como que estoy pagando 150 nominas, casi todos los que me atacan no pagan ninguna».