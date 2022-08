Chanel se baja del barco de Nacho Cano

Ya lo dijo el propio Nacho Cano en su última visita a «El Hormiguero». Antes de que Chanel fuese al Benidorm Fest con quien tenía ya contrato es conmigo. El prestigioso productor musical siempre ha sido reconocido por descubrir nuevos talentos para los escenarios, y Chanel es uno de estos ejemplos. La cantante y bailarina se había comprometido con Cano para protagonizar su nuevo megaproyecto teatral «Malinche», el cual se estrenará en dos semanas, después de sufrir varios retrasos por las consecuencias de la pandemia.

Pero en los anuncios que confirman la llegada de esta oferta de ocio, sorprendía la ausencia del nombre de Chanel, que conquistaba a España y Europa con Slomo, ganando el Benidorm Fest y quedando tercera en Eurovisión. Hay que decir que Nacho Cano ya aseguró que «yo nunca he puesto ni pondré trabas al crecimiento profesional de mis bailarines o empleados», aclarando que no le puso ninguna pega a Chanel para que participase en el Benidorm Fest e iniciase así su carrera musical en solitario.

Pero este no es el primer imprevisto que sufre Cano para el próximo estreno de Malinche (El 15 de septiembre, según ABC). De hecho la incorporación de Chanel como protagonista llegó tras anunciar que la actriz Melissa Barrera no podría liderar el proyecto por sus nuevos compromisos profesionales. Además, todo apunta a que, en el caso de Chanel, su baja ha sido una decisión de última hora. La artista total había participado en los últimos ensayos e intervino en el videoclip «México Mágico», uno de los temas principales del musical. La actriz y cantante que ocupará finalmente el puesto de Chanel es Andrea Boyardo, quien ya acumula experiencia en una superproducción musical, interpretando a Nala en «El Rey León». Aunque solo quedan unos días para el estreno, todo parece indicar que este remplazo ya estaba planificado o contemplado desde que Chanel consiguiera el tercer puesto en Eurovisión. Por lo tanto, no se trataría de una sustitución desesperada o de emergencia.

En definitiva, todos estos imprevistos con los que ha contado «Malinche», confirman el trampolín profesional que sigue suponiendo el nombre de Nacho Cano. No es casualidad que sus dos últimas actrices protagonistas hayan alcanzado su plenitud artística desde que firmaron con él. El cazatalentos de la escena española no pierde el olfato.