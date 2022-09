La polémica de Paloma Cuevas y Ana Soria podría llegar a los tribunales

La polémica salpicó hace unos días a Paloma Cuevas tras hacerse público un supuesto comentario que habría dejado en un perfil de Instagram hablando en tercera persona, como si no se tratara de ella, y en el que no dedicaba muy buenas palabras a Ana Soria, la actual pareja de su ex, Enrique Ponce, y a la que tachaba de “cría”. La controversia estuvo en boca de todos y muchos acusaron a la empresaria de utilizar cuentas falsas para criticar abiertamente a la joven almeriense, unas aseveraciones que han mermado la impoluta imagen pública de la que, hasta ahora, gozaba.

Es por esto que, tal y como Isabel Rábago ha publicado en “Chismógrafo”, Paloma Cuevas ha puesto el asunto en manos de sus abogados, que estudian la viabilidad a la hora de llevarlo a los tribunales. Desde su entorno se niega que la ex de Enrique Ponce tenga algo que ver con ese comentario, y se advierte de que “se va a llegar hasta el final para conocer quién es el autor material de este escándalo”. Sobre la forma en la que el supuesto ciberdelincuente metió a la empresaria en este berenjenal, sus letrados lo tienen claro: “no se trata de un hackeo, se trata de una suplantación de identidad”.

Paloma Cuevas en una imagen de archivo FOTO: GSR GTRES

Por su parte, Paloma Cuevas ha guardado un silencio sepulcral desde que se vio envuelta en esta controversia. Lo cierto es que la empresaria nunca ha dedicado una mala palabra hacia su ex o la pareja de este, al menos de forma pública, aunque desde su círculo íntimo sí han llegado informaciones que sugieren que la relación con el padre de sus hijas se ha tensado en los últimos tiempos, a consecuencia de las muestras de afecto públicas que el torero y la almeriense intercambiaron en su día.