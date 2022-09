El golpe bajo de la familia de Raquel Mosquera a Rocío Carrasco: “Decir que es una mentirosa no es noticia”

La guerra mediática entre Raquel Mosquera y Rocío Carrasco sigue dando qué hablar día tras día. Después de la emisión de los episodios 3 y 4 de ‘En el nombre de Rocío’, la polémica entre ambas a raíz del fallecimiento de Pedro Carrasco está más que servida.

Raquel Mosquera y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

Por su parte, la peluquera ya contestó semanalmente a todo lo que dijo la hija del que fuese su marido en el programa ‘Viva la Vida’. Ahora que estos episodios vuelven a ver la luz, en esta ocasión en abierto y emitidos en Telecinco, Mosquera ha preferido no manifestarse al respecto, más allá de las publicaciones que comparte a través de su cuenta de Instagram para ensalzar la memoria del boxeador.

El que sí ha hablado ha sido el cuñado de Raquel, quien se encontraba en el restaurante de Isis, marido de esta, y ha reprochado a la mujer de Fidel Albiac no decir la verdad en su docuserie: “Decir que Rocío Carrasco es una mentirosa no es noticia”, ha confesado. Sin embargo, ha mostrado su admiración hacia su cuñada, a la que ha dedicado unas bonitas palabras en presencia de José Antonio Avilés, quien se encontraba en la búsqueda de Raquel Mosquera para obtener sus primeras palabras tras la emisión de los capítulos de Rocío Carrasco.

El cuñado de Raquel Mosquera junto a José Antonio Avilés FOTO: Mediaset

Avilés, quien ha trabajado con la protagonista en ‘Viva la Vida’ aseguró este mismo miércoles que él había sido testigo de como Antonio David Flores dirigió a la peluquera para que esta dijese públicamente lo que él quería. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para muchos, quienes no entienden el motivo por el que lo cuenta ahora y no lo hizo en su momento.