Los sábados de Lomana: Las grandes fortunas se van

Me he despertado feliz pensando que hoy iba a tener un día para mí y así lo había organizado. Lo que nunca imaginé es que mi teléfono empezase a sonar sin parar. Me llamaron de diferentes medios de comunicación, especialmente radios y televisiones, preguntándome qué era para mí ser rico y qué opinaba del impuesto que este Gobierno confiscatorio quiere imponer a las grandes fortunas. ¿Por qué me preguntan a mí eso? Como si yo tuviese algo que ver con grandes fortunas. En España las grandes fortunas, que no son muchas, tienen su dinero a buen recaudo, y más que lo van a tener si siguen queriendo cargarse a impuestos a todo aquel que trabaja y gana dinero para, a cambio, mantener subvencionados. El Gobierno lo que no dice es la cantidad enorme que está recaudando con la subida de precios y la enorme inflación. Esta doble imposición es totalmente injusta e inconstitucional, y terminará en los tribunales. Esta reacción del Gobierno y la ministra de Hacienda, muy arrebatada, amenazándonos con subidas de impuestos a las grandes fortunas inspirada en la vieja demanda de Unidas Podemos. El Impuesto sobre Patrimonio es competencia de las Comunidades Autónomas así que no hagan feos a las competencias y a la Constitución. Es totalmente contraproducente gravar con un nuevo impuesto a los sufridos contribuyentes españoles si tienes tres o cuatro casas, cuando a estos contribuyentes ya se les ha cobrado el IBI, Patrimonio y plusvalía. Pagamos el 50% de lo que ganamos, un 21% de lo que compramos, plusvalía de lo que vendemos y en muchas comunidades, hasta un 30% de lo que heredamos con el impuesto de Sucesiones.

Carmen Lomana con vestido de Andrew Pocrid. FOTO: @marina_testino

¿Quién da más? El gran enfado del Gobierno de Sánchez está motivado porque comunidades gobernadas por el PP saben gestionar los fondos y pueden bajar impuestos atrayendo mucha más inversión, pero estoy segura de que si fuese Cataluña en vez de Andalucía los que hubiesen propuesto quitar el impuesto de patrimonio no habrían dicho ni pío. Con esta política recaudatoria conseguirán que salgan todas las fortunas en desbandada a países con una fiscalidad más laxa. No se puede vivir en un país donde se castigue al que trabaja, ahorra y tiene beneficios para farreárselo en mantener amiguetes, asesores y Falcon, en vez de reducir esta bestial administración y los ministerios sabiendo repartir todo lo recaudado. Ya han salido los Youtuber de España, gente jovencísima que gana millones que no están dispuestos a que cuando pase esta moda de YouTube les hayan dejado como mínimo sin la mitad.

Y hablando de otros temas más agradables, el sábado pasado Sevilla, de la mano de Mario Niebla del Toro, se llenó de rojo y de fiesta para entregar los Premios de la revista «Escaparate» en un maravilloso entorno, la Plaza de San Francisco, a los pies del Ayuntamiento, una maravilla arquitectónica del Renacimiento que fue mandado construir por el emperador Carlos V. La noche era fantástica, bañada por el revoloteo de vestidos rojos como mandaba el «dress code» en la invitación. Todas las mujeres de rojo y los hombres, smoking. La Giralda nos observaba a lo lejos iluminada, y todos los que allí estábamos nos sentíamos envueltos por la magia de la belleza que nos rodeaba. Grandes artistas actuaron durante la entrega de premios y nuestro anfitrión estaba feliz y emocionado como pocas veces lo había visto. Yo llevaba un maravilloso vestido hecho por un gran modisto cordobés, Andrew Pocrid, tiene nombre inglés pero alma andaluza y una gran creatividad.