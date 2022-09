El “harén” de Íñigo Onieva que hunde aún más a Tamara Falcó

El culebrón sin fin, las presuntas infidelidades de Íñigo Onieva no acabarían en un desierto estadounidense, las imágenes se suceden y van apareciendo otras chicas con las que el empresario flirteaba en todo el tiempo en que duraba su relación sentimental con Tamara Falcó.

Todo un “harén” que empieza a salir a la luz como continuación de las secuencias besuconas de Íñigo con la modelo brasileña Marina Theiss. Incluso se rumorea que la pareja también se habría visto en Madrid tiempo antes de coincidir en el desierto.

A “Sálvame” han llegado fotos del empresario con otra mujer, tomadas en la discoteca que Onieva tiene en plena Gran Vía madrileña. Pero aún existen otras que estarían a punto de salir a la luz.

Tamara, dicen, no para de llorar en casa de su madre, el sofocón es absoluto, la pena inmensa, la desilusión extrema. Su vida se ha roto en mil pedazos. No quería ver la realidad, pero la realidad le ha demostrado que su pareja no es el hombre que ella pensaba, o quería a su lado.

Se encuentra tan mal que hasta rompió una tradición de años. El pasado domingo faltó por primera vez a la Misa a la que asiste cada semana en una iglesia situada a pocos metros de su piso madrileño. Tocada y hundida en su ánimo y sus ilusiones fallidas.