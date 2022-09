La razón por la que Isabel Pantoja no cantó con Rocío Jurado en su última gala

Rocío Jurado fue una de las artistas más relevantes del país y con su prematura muerte no solo se fue una madre, amiga o hermana, sino una cantante que dejó un tremendo vació a los millones de fans que la admiraban en todo el mundo. A sabiendas de que su enfermedad iba ganando terreno, “La más grande” quiso despedirse de sus seguidores en una última gala en Televisión Española que todavía hoy se recuerda. Compartió escenario con otros rostros importantes de la música como Lolita Flores, Malú o David Bisbal, pero ni rastro de Isabel Pantoja, otra coplera con la que el público esperaba una colaboración.

Teniendo en cuenta las similitudes en su carrera, todavía hoy surge la pregunta de por qué Isabel Pantoja no cantó con Rocío Jurado en su noche más especial, en su último concierto. Rocío Carrasco tiene la respuesta, y la ha revelado en un nuevo episodio de “En el nombre de Rocío”. La empresaria disipa los rumores sobre una supuesta rivalidad entre las dos folclóricas, y señala como culpables a los círculos íntimos que en aquel momento las rodeaban. “El motivo concreto no lo sé, pero supongo que en aquella época había un rollo raro... Más que de ellas, ellas eran amigas... Ellas como personas, Rocío e Isabel no tenían esa historia que estaba creada a su alrededor de rivalidad y de absurdeces ni nada de eso...”, comienza diciendo.

Rocío Jurado FOTO: ap AP

Es más, Rocío Carrasco pone la mano en el fuego por que, de haber hablado entre ellas, en lugar de mediante intermediarios, Isabel Pantoja y Rocío Jurado habrían cantado juntas esa noche. “Yo supongo que sería un poco por el conjunto o por las personas que las rodeaban a las dos. Yo creo que si ellas dos, en un momento dado, se hubiesen sentado las dos, y hubiesen hablado, ahí hubiese estado Isabel seguro. Vamos, no me cabe la menor duda. Creo que hubiese sucedido”, recalca.