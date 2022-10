Fernando Tejero toma una drástica decisión tras enfrentarse a una mujer que criticó su trabajo: “Amargada y psicópata”

Los actores están expuestos a la opinión del público que observa sus obras, y no siempre es positiva. Que se lo digan a Fernando Tejero, que este fin de semana ha protagonizado una de las polémicas más sonadas tras enfrentarse a una mujer que cuestionó su trabajo interpretativo en su última película. “El personaje de Fernando Tejero en ‘Modelo 77′ estaba escrito para Antonio De la Torre, ¿no?”, señaló la usuaria de Twitter, una crítica en clave de humor que el artista no se tomó nada bien.

“Esto dice mucho de ti, a mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona, y más cómo tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y, para tu pesar, muy poca gente piensa como tú. Háztelo mirar y respeta mi trabajo, ¿a qué te dedicas tú, psicópata?”, espetó Fernando Tejero en su perfil en la misma red social, una respuesta algo desmedida a una crítica en la que no se incurrió en descalificaciones personales.

El actor Fernando Tejero

Ante el revuelo formado, Fernando Tejero ha decidido pedir disculpas, pero, además, ha tomado la drástica decisión de eliminar su perfil oficial de Twitter.

“A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas críticas, tanto buenas como malas. Dependiendo de los trabajos criticados y los esfuerzos dedicados, unas me han afectado más que otras. Pero siempre, quien me conoce bien lo sabe, las he digerido de la mejor manera posible. En este caso, no me pilló en un buen momento, es verdad. Y sí, desafortunadamente, me dejé llevar por el dolor y la susceptibilidad y entré al trapo, sacando a relucir mi peor parte. Quiero pedir disculpas por ello, de todo corazón… Pido perdón, y decido definitivamente dejar esta red social. Gracias sinceras y verdaderas a las personas que me seguís y me apreciáis. Vuestros gestos de amor y apoyo son muy importantes para mí. Abrazos”, señaló el actor antes de despedirse de Twitter.