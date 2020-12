Noche de emociones en “Mask Singer”. La audiencia volvió a disfrutar de ls actuaciones de las máscaras que quedan, se descubrió quién estaba debajo de monstruo y hubo una investigadora invitada en sustitución de Malú.

Este miércoles por la noche el programa revelación del año, “Mask Singer” unificó todos los personajes en una sola gala. Tras desenmascarar a Cristina Pedroche y Máximo Huerta la semana pasada, en esta ocasión el que ha sido desenmascarado en esta ocasión ha sido Monstruo, uno de los personaje smás queridos, y por el que Malú había apostado que escondía al actor Fernando Tejero. Gracias a la nueva fase “verdad o mentira” pudimos comprobar lo acertado del pronóstico.

Por otro lado, y debido a la ausencia d la investigadora oficial, Malú, por enfermedad, conocimos la identidad de una investigadora invitada: Vanesa Martín.

Ha llegado el momento de conocer la IDENTIDAD SECRETA de nuestra INVESTIGADORA SORPRESA de la noche… 😱 ¡Es ella, es @VanesaMartin_! ¡Bienvenida a #MaskSinger5! https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/o9CkJFy2wa — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 2, 2020

Durante las investigaciones, Javier Calvo que apostaba porque debajo de Monstruo estaba el actor Santiago Segura, llegó a jugarse un cambio de look por su apuesta: “Si no es Santiago Segura me tiño de rosa para la final”, por lo que tendrá que hacerlo al haber perdido la apuesta.