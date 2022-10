Naomi Watts carga contra Hollywood: “Me dijeron que todo se acababa a los 40, cuando ya no eras fo...able”

Naomi Watts, protagonista de películas como “Mulholland Drive” o “Lo imposible” ha alzado la voz en contra de la industria del cine y el sexismo imperante en los estudios de Hollywood, al señalar que “me dijeron que todo se acababa a los 40, cuando ya no eras fo...able”. De esta manera se une a las protestas que han encabezado otras actrices como Christina Ricci, Jennifer Lawrence o Salma Hayek.

Watts ha recordado cómo, en sus primeros días en Hollywood, le dieron un consejo que le dejó marcada de por vida. “Me dijeron: ‘Más te vale trabajar mucho porque todo se acaba a los 40 cuando ya no eres follable’”, ha confesado la actriz. “Me pregunté: ‘¿Qué? ¿Eso qué significa exactamente?’.Después, lo piensas y te dices: ‘Oh, vale. Cuando ya no eres reproductiva, cuando esos órganos ya no funcionan, no eres sexy y, por eso, no te contratan’. Eso me cabreó muchísimo”, ha remarcado.

En plena promoción de “The Watcher”, la serie de Ryan Murphy para Netflix, Watt prosigue con su alegato contra Hollywood. “Es un tema de debate muy raro porque, desde el día uno, empezamos nuestro proceso de envejecimiento. Es algo con lo que todos tenemos que aprender a estar cómodos y a las mujeres nos lo piden más que a los hombres”, continúa. “Casi nunca hablamos sobre un hombre envejeciendo. No hablamos sobre su pelo canoso. De hecho, si lo hacemos, es en plan: ‘Oh, está más guapo, más deseable, más poderoso’. ¿Y por qué es poderoso? Pues porque ha ido acumulando experiencias. Debería ser igual para las mujeres. Tenemos experiencias importantes y poderosas también a esta edad y deberíamos sentirnos orgullosas”, concluye la actriz de 54 años.