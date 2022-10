La hermana de Amaia Montero se proncuncia sobre su preocupante imagen: “No es su mejor momento”

La semana pasada creció la preocupación por Amaia Montero después de que la cantante publicara en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que mostraba un aspecto físico totalmente descuidado. Más allá de su apariencia, fueron las palabras con las que acompañó la imagen las que de verdad llevaron a sus seguidores a temerse lo peor. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, escribió la que fuera integrante de “La oreja de Van Gogh”.

Desde entonces, se han publicado algunas informaciones que aseguran que Amaia Montero está atravesando una etapa de lo más complicada, y ahora ha sido su propia hermana, Idoia, quien ha confirmado en “Espejo Público” que la cantante “no está pasando por su mejor momento”. Aun así, no ha querido entrar en muchos más detalles porque considera que es la protagonista quien, si así lo desea, debe pronunciarse al respecto. Por otra parte, ha desmentido que sea la representante de la artista, como se ha venido comentando en los últimos días en algunos medios de comunicación.

Amaia Montero en un concierto de 2015

Para los seguidores y admiradores de Amaia Montero, la situación parece alarmante y hay quien incluso llama a intervenir antes de que pueda ocurrir una desgracia. De hecho, Susanna Griso, la presentadora de “Espejo Público”, ha establecido algunos paralelismos entre la cantante y Verónica Forqué, que se quitó la vida a finales del año pasado. “Es el momento de ayudarla”, ha sentenciado la periodista.

Los famosos se vuelcan con Amaia Montero

Ante el preocupante mensaje que la célebre artista compartió en sus redes sociales, fueron muchos los rostros conocidos que quisieron enviarle un mensaje de apoyo de forma pública. “Vamos Amaia, compañera, eres grande, te admiramos, te queremos. ¡Para arriba!”, le escribió la cantante Pastora Soler, mientras que Diana Navarro intentó animarla recordándole su exitosa carrera en la música: “Resiliencia, compañera mía. Eres la Reina del Pop, ¡no lo olvides! ¡Vamos!”.

La cantante Pastora Soler

Por su parte, Paula Echevarría le insistió en que “la vida siempre sirve” y Fiona Ferrer aludió a su talento innato para convencerla de lo mucho que vale: “Tu voz inspira”.