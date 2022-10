Amaia Montero preocupa a sus fans con su última foto en Instagram

En un discreto segundo plano, Amaia Montero hace ya tiempo que decidió tomarse un respiro y desconectar de todo lo que le rodeaba para componer el que será su nuevo álbum en el que se encuentra inmersa y verá la luz próximamente, tal y como ha anunciado; aunque sí que se comunica con sus fans a través de las redes sociales.

Es precisamente en Instagram donde la cantante ha publicado una fotografía que ha desatado las alarmas, consiguiendo preocupar a sus seguidores. En dicha imagen podemos ver a la cantante despeinada, con el rostro serio y cabizbaja, junto a una enigmática frase: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Una imagen que ha colgado de manera repetida y que enseguida ha contado con muchos mensajes de sus seguidores preocupándose por su estado actual.