El diario de Amilibia: Ya puestos, que arreglen también lo de Tamara

En la prórroga de un partido en el que iban perdiendo los dos, peperos y sanchistas se dan la última oportunidad para renovar el CGPJ. Van desesperados al ataque espoleados por la UE. Cuentan las lenguas viperinas que, en su primera reunión para cambiarlo todo para que todo siga igual, González Pons le dijo a Bolaños tratando de romper el hielo: «Bueno, Félix, ya que estamos en ello, ¿por qué de paso no arreglamos también lo de Tamara Falcó y Onieva?» No consta que Félix sonriera, aunque algún sentido del humor se le supone. «¿Para que vuelvan?», preguntó. «Al menos para que se repartan la pasta de las exclusivas con equidad», apuntó sonriente Pons. Ante la cara estupefacta del ministro, el pepero insistió: «¿Tú crees que es para ponerse así por un morreo de aquí te pillo aquí te mato en una noche loca?» Aún están en el debate.

González Pons FOTO: Tarek/PP PP/EFE

Ione Belarra, Irene Montero y Echenique no fueron convocados para el match del CGPJ. Chupan banquillo. Aunque no son muy devotos, Podemos exigía estar en el reparto de estampitas. Se temía otra bronca entre socios, pero al final, han recapacitado: «No vamos a romper la unidad del vestuario: sería una irresponsabilidad cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos». No lo hacen por conservar la poltrona, que diría José María García, sino por España. Todo por la Patria. Ya dijo Belarra en su día que «el amor es el motor de la política». Con el gélido invierno que se aproxima, es mejor estar todos juntitos al amor de la calefacción gubernamental que jugar a los sintecho.

Mientras, Yolanda Díaz dice que el objetivo de Sumar es la felicidad de todos. Ella sí que estaría por arreglar lo de Tamara.