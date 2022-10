Terelu Campos, contundente: “Ortega Cano me da pena y vergüenza, y Bigote Arrocet no tiene valor”

La contundencia de Terelu Campos al referirse a José Ortega Cano y Edmundo “Bigote” Arrocet demuestra la animadversión que siente contra ambos personajes. El primero, enemigo declarado de Rocío Carrasco, a la que Terelu considera “mi hermana”, y el segundo, amor baldío de su madre, María Teresa Campos.

De Ortega asegura que “me da pena y vergüenza, no he visto un hombre más desacertado”, refiriéndose al ridículo episodio protagonizado por el forero al hablar en un programa de televisión de “mi semen de fuerza”, que levantó carcajadas en toda España. Los memes se suceden en las redes sociales, y José ya se ha retractado de una frase tan inadecuada.

Ortega Cano FOTO: Jose Ignacio Viseras GTRES

Sobre “Bigote” es igual de contundente. Nunca fue santo de su devoción, y menos desde que dejó plantada a su madre de un día para otro: “No tiene valor, ya no forma parte de mi vida y no me interesa”.

Edmundo dejó entrever hace unos días que le gustaría recuperar la relación con María Teresa Campos, y las dos hijas de la veterana periodista, se han reído de tal pretensión, dejando muy claro que Arrocet forma parte de un pasado que nunca va a volver.