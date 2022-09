Terelu Campos, sobre la nueva aventura profesional de su hija: “Siempre le ha gustado escribir y se le da muy bien”

Terelu Campos ha acudido este jueves al club ‘Caro’, la conocida discoteca madrileña en la que trabaja como relaciones públicas su hija, Alejandra Rubio, la cual ha organizado una gran fiesta debido a la ´rentré' que celebra debido a la inauguración de la nueva temporada. Allí ha hablado largo y tendido sobre toda la actualidad que le rodea, que no es poca.

Terelu Campos FOTO: Jesus Briones GTRES

- ¿Cómo está?

Estoy muy bien, la verdad. Cruzo los dedos porque nunca se sabe en esta vida, pero estoy haciendo un trabajo que me gusta, estoy tranquila, a gusto, con buen rollo con mis compañeros... No siempre es fácil porque todos tenemos que trabajar pero estoy feliz

- ¿Qué tal de salud? ¿Todo bien con las revisiones?

El médico me ha dicho que me toca en diciembre o en enero, y yo le dije que mejor voy en enero porque en el mes de diciembre fue cuando me detectaron el cáncer y hay fechas que me dan miedito (risas).

¿Qué opina sobre la nueva faceta de su hija en el mundo del periodismo?

Yo he sabido siempre que le gusta escribir y además creo que se le da muy bien, y no es amor de madre. Yo reconozco que soy de las de periódico en papel todavía. Eso lo he mamado. Y cuando el sábado pasado llega el periódico y de pronto vi lo de mi hija... Tengo que reconocer que me emocioné, me hizo mucha ilusión

¿Cómo se encuentra María Teresa?

Bien... Gracias a Dios mi madre no tiene ninguna enfermedad. De momento ahí va, con los achaques de tener sus años, que no lo digo que me regaña. Mi madre es historia de España. Se lo ha ganado a pulso, trabajando desde los 15 añitos que se dice pronto, y sin parar. Y el problema que tienen es que no tienen hobbies, no saben hacer otra cosa

- Vemos a Rocío Carrasco muy feliz y se nota que le ha venido bien contar su historia

Las cosas se tenían que ir ordenando y en ese sentido yo me alegro por ella. Ha sufrido mucho. El silencio muchas veces es tu aliado durante un tiempo, pero luego se puede convertir en tu enemigo y cuando ya se estaba convirtiendo en su enemigo, había que tomar cartas en el asunto”.

- ¿Se producirá ese cara a cara entre ella y Ortega Cano?

A él le falta mucha valentía...

- ¿Qué opina sobre todo lo que está pasando con Tamara Falcó e Íñigo Onieva?

Pues quiero decirle que todos hemos tenido reveses en la vida y en lo sentimental, pero echarle arrojo, echarla valentía y decir: ‘Me ha pasado esto, estoy aquí y no me voy a esconder’. Además, que se esconda el que se tiene que esconder, y no es Tamara Falcó. Me encantó verla, me emocionó. Yo también la hubiera aplaudido