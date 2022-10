Terelu Campos, un hermano secreto y una prueba de ADN

Carlota Corredera regresó a Telecinco con el estreno de “¿Quién es mi padre?”, que contó como primer invitado con Javier Santos, el hombre que asegura ser hijo de Julio Iglesias. Aunque se sometió a una prueba de ADN que demostró su relación filial con el cantante, en 2019 se rechazó como prueba porque la muestra se tomó sin el consentimiento del artista, a partir de una botella que se encontró en la basura.

Terelu Campos fue una de las colaboradoras que participó en el primer episodio del programa, y durante un enfrentamiento con Javier Santos sobre el asunto de la prueba de paternidad, la malagueña reveló algo que nunca antes se había hecho público. “A mí, lecciones, pocas. Primero, porque yo no estoy en ningún bando, yo estoy de parte de la verdad, y si la verdad es que tú eres hijo de Julio Iglesias, por delante vaya, lo tengo clarinete, entre otras cosas porque, a lo mejor tú no sabes que yo sí me he hecho una prueba de ADN en mi vida, y he ido voluntariamente a hacérmela, por lo tanto no me juzgues sin conocerme”, espetó la colaboradora en un arrebato.

Terelu Campos en "¿Quién es mi padre?" FOTO: La Razón Mediaset

Tras estas declaraciones, buena parte de la opinión pública se pregunta el contexto o las razones por las que Terelu Campos se sometió voluntariamente a una prueba de ADN. Algunos han barajado la posibilidad de que Terelu Campos dudara de la identidad de su padre, pero la explicación más razonable parece encontrarse en otro secreto familiar que vio la luz hace relativamente poco.

“Que hable ella de su primera separación y de por qué le dieron la custodia al padre de sus hijos, y que hable de su hermano el de Málaga”, espetó Antonio David en “Sálvame”, en alusión a Carmen Borrego, destapando así la existencia de uno más en el clan de las Campos. La polémica estuvo en boca de todos y durante un tiempo se estuvo especulando acerca de la identidad de este hombre que, de momento, se ha mantenido en el anonimato, aunque el otrora guardia civil siguió profundizando en este asunto:

“Al hermano le molestó muchísimo que, cuando su madre murió, ellas solo enviaran una corona de flores. No se personaron en el cementerio, y eso que estaban en Málaga”, señaló en una entrevista en la revista “Lecturas”.

Carmen Borrego y Terelu Campos sujetando una imagen en la que aparecen con su padre FOTO: Autor desconocido Mediaset

El desconocido hermano de Carmen Borrego y Terelu Campos es fruto de una relación que su padre, José María Borrego, habría tenido antes de casarse con María Teresa Campos.

Teniendo en cuenta este pasado familiar y la última revelación de Terelu Campos, todo parece indicar que se sometió a una prueba de ADN para determinar si el hijo de su padre era realmente su hermano, aunque la colaboradora no ha querido entrar en muchos más detalles sobre este episodio de su historia.