Eva González se parte de risa ante su supuesta separación de Cayetano Rivera

El pasado fin de semana, Eva González disfrutaba de un cumpleaños diferente. Probablemente uno de los más tristes para la presentadora al estar viviendo una supuesta separación matrimonial con Cayetano Rivera desde hace meses. Era la revista “¡Hola!” el medio que anunciaba esta noticia en exclusiva hace unas semanas, asegurando que ambos llevaban viviendo separados desde hace meses.

Este miércoles, Eva González volvía a aparecer en las páginas de la revista anteriormente citada con un enorme ramo de rosas que ha sembrado la duda. No sabemos quién es la persona que le envió este detalle a la modelo por su cumpleaños, si un allegado, un familiar, una amiga o... ¿Cayetano Rivera buscando una reconciliación?

Eva González en una imagen reciente FOTO: José Oliva Europa Press

Lo cierto es que la presentadora y el torero siguen guardando silencio sobre su separación. Ambos son muy celosos de su vida privada y pocas son las ocasiones en las que se han pronunciado ante los medios de comunicación sobre estas cuestiones personales. Sin embargo, Eva González ha sorprendido a los reporteros con un inesperado gesto ante las preguntas sobre su supuesta ruptura, y ya saben lo que dicen: una imagen vale más que mil palabras.

Saliendo del AVE en Sevilla, la presentadora aguantaba el chaparrón de cuestiones de la prensa que se encontraba en las inmediaciones sobre su separación, los trámites de divorcio, el ramo... Minutos más tarde, tras llegar a su vehículo, la modelo no podía aguantar la risa ante todos los rumores e informaciones que han trascendido en los últimos meses. De esta forma, aunque no desmiente o confirma la separación, deja claro que la situación no hace más que producirle risa.